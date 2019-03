TTH Holstebro måtte klare sig uden flere profiler, men slog alligevel Århus Håndbold.

TTH Holstebro kæmper med skadesproblemer, men holdet spiller fortsat med i toppen af Herre Håndbold Ligaen.

Med en sejr på 30-28 over Århus Håndbold rykkede vestjyderne onsdag op foran Skanderborg på tabellens fjerdeplads, der efter grundspillet udløser et enkelt slutspilspoint.

I en tæt og jævnbyrdig kamp skiftedes de to hold til at have overtaget, men hjemmeholdet trak fra i slutfasen og sikrede sig en vigtig sejr.

TTH Holstebro meddelte tidligere onsdag, at man formentlig må undvære markante spillere som Peter Balling og Vignir Svavarsson i resten af sæsonen, men at der stadig er kvalitet i det vestjyske mandskab.

Det tog dog sin tid at få overtaget mod gæsterne fra Aarhus, der var foran i det meste af første halvleg.

Storskytten Torben Petersen havde gang i skudarmen og lavede fem mål på fem forsøg før pausen, men alligevel var det TTH, der førte efter de første 30 minutter.

Niels Lindholt lavede målet til 14-13, der sendte TTH i omklædningsrummet med holdets første føring i kampen.

Gæsterne hang på i begyndelsen af anden halvleg, men efterhånden begyndte TTH at trække fra.

Fire mål i træk sørgede for en føring på 22-18 til hjemmeholdet, og Århus-træner Erik Veje Rasmussen måtte tage timeout.

Det hjalp omgående. Et minut senere havde Århus reduceret to gange, og få minutter senere overtog gæsterne endda føringen ved 25-24.

Men vinden vendte på ny, hjemmeholdet tog initiativet i slutfasen og sikrede sig en 30-28-sejr.

Med to spillerunder tilbage af grundspillet har TTH Holstebro på fjerdepladsen 32 point, mens Århus Håndbold er nummer syv med 27.

