Han blev fyret 30. december, men siden han samme dag kortfattet udtalte sig om sin fyring i Odense Håndbold, har træneren Jan Pytlick ikke ytret sig i det offentlige rum.

Det er der god forklaring på.

Den seneste halvanden måned har han nemlig brugt oceaner af tid på at genoptræne sin ryg, efter han i maj 2019 gennemgik en kompliceret operation.

»Set i et genoptræningsmæssigt perspektiv havde jeg et efterslæb, fordi jeg i tiden efter det kirurgiske indgreb brugte hovedparten af min energi til at udføre mit trænerjob i Odense Håndbold. Så jeg har følt, at det efter nytår var vigtigt, at der kom styr på mine rygproblemer,« siger Jan Pytlick.

Odense Håndbolds nu forhenværende cheftræner Jan Pytlick på sidelinien i pokalsemifinalen mod København Håndbold. Foto: Henning Bagger

Arbejdsindsatsen i træningslokalet har båret frugt.

Jan Pytlick erklærer sig fit for fight og er dermed klar til at påtage sig et trænerjob igen.

»I løbet af januar har jeg talt med udenlandske klubber, men samtalerne har ikke udmøntet sig i noget konkret,« siger Jan Pytlick og tilføjer:

»Det er min klare hensigt, at jeg skal tilbage i et job i håndboldverdenen. Jeg synes nemlig slet ikke, at jeg endnu er færdig som håndboldtræner.«

Jan Pytlick var landstræner, da det danske kvindelandshold vandt håndboldfinalen ved OL 2000 i Sydney over Ungarn. Foto: SØREN BIDSTRUP

Selv om jobbet som træner for kvindelandsholdet står ledigt efter Dansk Håndbold Forbunds fyring af Klavs Bruun Jørgensen, kan Jan Pytlick ikke forestille sig, at han gør comeback i den stilling.

»Jeg har været der i to perioder. Ganske vist synes jeg, at tiden var fantastisk. Men det er et overstået kapitel for mig,« siger Jan Pytlick.

Han lægger ikke skjul på, at han er skuffet over, at ledelsen i Odense Håndbold valgte at fyre ham efter klubbens tabte pokalfinale mellem jul og nytår.

»Selvfølgelig spekulerer jeg stadig over afskedigelsen, men mine tanker om den har jeg ikke lyst til at dele med offentligheden. Jeg har besluttet mig for, at jeg ikke siger noget om Odense Håndbold og har valgt blot at ønske dem held og lykke. Nu gælder det for mig bare om at komme videre,« siger Jan Pytlick.

Jan Pytlick i aktion på sidelinien i pokalfinalen mellem Odense Håndbold og København Håndbold 29. december 2019. Odense tabte kampen og dagen efter blev Jan Pytlick afløst af Karen Brødsgaard i rollen som cheftræner. Foto: Henning Bagger

I bestræbelserne på at finde et nyt trænerjob har Jan Pytlick allieret sig med den tidligere GOG-træner Carsten Albrektsen, der nu er ansat som agent i rådgivningsfirmaet People In Sport.

»Jeg har mange bolde i luften og håber, at en af dem snart resulterer i ansættelse. For det er altså ikke særligt interessant at gå arbejdsløs rundt,« siger Jan Pytlick.

Da det danske kvindelandshold i december deltog ved håndbold-VM i Japan, blev han benyttet som ekspertkommentator på TV 2. Men om den tjans fortsætter, ved han endnu ikke:

»Jeg har ikke talt med dem, så jeg ved det ikke.«