Challenge-systemet i dansk håndbold blev lagt i graven efter halvanden måned. Men problemet var ikke entydigt.

Det stærkt omdiskuterede challenge-system i dansk håndbold fik onsdag et foreløbigt dødsstød, da Dansk Håndbold Forbund (DHF) efter et møde med ligaklubberne valgte at fjerne systemet igen.

Halvanden måned og adskillige kontroversielle situationer nåede systemet, før det blev pillet af igen. Frustrationerne var blevet for store.

Men hvem har ansvaret for, at testen af systemet, som skulle forbedre sporten, endte i en komplet fiasko?

Det er der flere holdninger til. Cheftræneren for Bjerringbro-Silkeborgs herrer (BSH), Peter Bredsdorff-Larsen, mener, at der bør kigges indad mange steder.

- Det, der ærgrer mig mest, er, at aktørerne ikke har været dygtige nok og forberedt nok til at kaste sig ud i denne her testperiode. Der har været eksempler på spillere, trænere, dommere og observatører, som ikke har kendt deres opgaver og rolle i det, siger han.

- Det er ikke godt nok. Der skal vi have større forventninger til hinanden. Hvis vi skulle få chancen en anden gang, så skal vi være langt bedre forberedt.

Han mener ikke, man har kunnet hente ret meget erfaring fra en fejlslagen test på halvanden måned. Omvendt gav det heller ikke mening at fortsætte et system, folk ikke havde sat sig godt nok ind i.

- Man kan jo give det nok så meget tid, hvis ikke folk er forberedt. Der nytter tid ikke noget. Og det er det, som ærgrer mig. Fordi aktørerne ikke har været godt nok forberedt, har det vanskeliggjort introduktionen af systemet, lyder det fra Bredsdorff-Larsen.

Træneren for damerne fra København Håndbold, Claus Mogensen, er ligesom Peter Bredsdorff-Larsen egentlig fortaler for et challenge-system i håndbold.

Han mener dog ikke, at det primære problem var, at aktørerne ikke havde sat sig tilstrækkeligt ind i det, men at udformningen af reglerne var for kompliceret.

- Det viste sig at være for kompliceret for både aktørerne på banen, for dommere og observatører, for publikum i hallen og for tv-seere. Det gav for meget frustration i håndbolddanmark, siger han.

- Jeg synes egentlig, challenge er en god ting, men det var ikke køreklart. Men jeg håber, det kommer tilbage i sporten i en udgave, som giver os alle sammen noget værdi.

- Det var ikke challenge-systemet som sådan, der fejlede. Men det viste sig, at det var svært at forstå for dommerne. Det var faktisk også svært at forstå for trænere og spillere. Så der er et behov for at få lavet en mere simpel version.

Han henviser især til, at der var mange mulige udfald, når en træner valgte at tage en challenge, afhængigt af om bolden var på egne hænder, modstanderens hænder eller ude af spil. Og så igen, om det var en målchance eller ej.

- Challenge-reglerne var lavet med en virkelig positiv og konstruktiv hensigt, men de har været komplicerede at navigere i, og det har kastet en masse personlige fejl af sig, siger Claus Mogensen.

Den elektroniske timeoutknap, hvis tekniske udfordringer også har afstedkommet uhensigtsmæssige situationer i kampe, får dog lov til at blive. Og det er begge trænere tilfredse med.

Her skal det tekniske bare være i orden.

- Der skal hallerne og klubberne også kigge indad og sørge for, at teknikken er på plads, så vi har et ordentligt grundlag for at kunne arbejde med ting som en timeoutknap.

- Teknikken skal virke, og aktørerne skal kende regelsættet, så er vi godt på vej. Det med timeout er jo bare en teknikalitet, hvor det er en knap i stedet for et kort, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF), som havde peget på Danmark til at teste challenge-systemet, er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser for en holdning til, at DHF har lagt testen i graven.

