De kunne høres i hele hallen.

Under nationalmelodien. Da de under kampen sang: 'Dem der ikke hopper, de elsker Serbien'. De piftede af modstanderen. Jublede ved alle gode danske aktioner.

Bag det ene mål stod en stor gruppe klædt i rødt. De var fra Danmark – det var der ikke den mindste tvivl om, og de gjorde nærmest arenaen til en dansk hjemmebane.

Gruppen, der også var der under første kamp mod Slovenien, kommer fra KIES (Københavns Idrætsefterskole, red.), og de danske stjerner på banen lagde i den grad mærke til dem.

»Det er min gamle efterskole, der er her. Det er så fedt, når man er i udlandet at få den opbakning, specielt også når man kan høre dem så meget som i dag. Vi kunne høre dem lidt sidste gang, men ikke helt så meget som de slovenske fans. Det gør det ekstra fedt, og man får en lille hjemmebanefølelse,« sagde Anne Mette Hansen.

At hun var ekstra kendt blandt flokken, fordi hun netop har en fortid på efterskolen, var der da heller ikke nogen tvivl om.

For da spillerne løb på banen inden kampen, røg der en ekstra stor klapsalve hendes vej.

»Det er fedt, det er jo også en efterskole, der har betydet rigtig meget for mig. Det er der, jeg udviklede mig rigtig meget, og jeg var rigtig glad for at gå der. Jeg fik først at vide dagen inden, vi skulle spille mod Slovenien, at de ville komme herned, men det er mega fedt, de ville det for at støtte os, og det lignede også, de havde en lille fest,« sagde hun efterfulgt af sit karakteristiske grin.

Sandra Toft, Trine Østergaard, Emma Friis, Louise Burgaard og Anne Mette Hansen efter EM kvindehåndboldkampen mellem Danmark - Serbien i Dvorana Zlatorog i Celje. Søndag den 6 november 2022.

Også holdkammeraten Kathrine Heindahl havde bemærket de danske fans, der leverede en stærk kulisse.

»De var helt fantastiske. Vi forsøger også at juble ned til dem undervejs i kampen. Det er fedt, at de giver den gas, og at de larmer, så hele hallen ikke er i tvivl om, det er mere dansk, end det er serbisk. Stor cadeau til dem – det er bare fedt, de er her,« sagde hun.

Danmark vandt kampen mod Serbien med 34-21. Det betyder, at Jesper Jensens mandskab nu er sikret en plads i mellemrunden. Nu er spørgsmålet så bare, hvor mange point de tager med over.

Sidste gruppekamp bliver spillet mod Sverige tirsdag aften. Vinder Danmark, har de fire point i gruppe B, og her skal de håbe på, det er Slovenien, der må forlade EM efter deres sidste kamp.

Gør de det, går Danmark – såfremt de også selv har slået svenskerne – videre med alle point.