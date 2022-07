Lyt til artiklen

Hun har netop snøret håndboldskoene og lukket bøtten med harpiks for sidste gang.

Men håndboldlivet er ikke helt slut for den tidligere danske landsholdsspiller Ann Grete Nørgaard.

Hun springer nemlig ud som håndboldekspert for Viaplay efter sommerferien.

38-årige 'AG' havde allerede prøvet kræfter med ekspertrollen tidligere, men det lå ikke i kortene, at hun skulle fortsætte ad den sti.

Til daglig er hun nemlig lærer for 10. klasse på Hald Ege Høj- og Efterskole, samtidig med at hun kører coachingforløb.

Alligevel kunne hun dog ikke sige nej til tilbuddet fra Viaplay.

»På den her måde beholder jeg lidt berøring med tophåndbolden og kommer ud og får hilst på nogle af de mennesker, jeg kommer til at savne rigtig meget i min hverdag. Nu skal jeg præstere på en anden måde. Jeg har altid godt kunnet lide at skulle levere en god præstation, så det er jo en måde at holde det ved lige på,« fortæller Ann Grete Nørgaard til B.T.

Det er kun knap to måneder siden, hun spillede sin sidste professionelle håndboldkamp, og derfor står mange situationer i håndboldverdenen klart i hukommelsen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Der er ikke mange situationer, jeg ikke har prøvet at stå i. Jeg har spillet på højt niveau i så mange år, så der er rigtig mange af de situationer, som holdene og spillerne står i, som jeg selv har prøvet at stå i.«

Især de mentale faktorer er en ting, Ann Grete Nørgaard vil sætte fokus på.

»Det kan se så nemt ud udefra, men man er afhængig af så mange forskellige faktorer for at præstere, og det håber jeg, at jeg kan belyse, fordi jeg lige kommer fra det,« siger hun og fortsætter:

»Der er kommet mere fokus på det, men jeg synes stadig, at det er meget undervurderet. Jeg synes, det er meget vigtigt, også fordi der er enormt meget pres på. Der er mange kampe, du skal kunne omstille dig til hurtigt.«

Nu venter der en sommerferie for den tidligere landsholdsstjerne, inden hun den 1. september starter jobbet som håndboldekspert ved siden af livet som lærer og coach.

Hun er dog ikke i tvivl om, hvad hun håber at give videre til seerne.

»Jeg håber, at jeg kan være med til at være godt selskab for tv-seerne. At give tv-seerne en god oplevelse og gøre håndbold både sjovt og interessant. Så man både bliver klogere, men også, så man synes, det er god underholdning, for det er jo det, det skal være.«

Ann Grete Nørgaard nåede at repræsentere det danske landshold i 139 kampe, hvor hun står noteret for 549 mål.