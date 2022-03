Hun stod med chancen for at sikre sit hold to point, men det hele glippede til sidst.

Den tidligere landsholdsspiller Ann Grete Nørgaard havde nemlig alle muligheder for at blive helten, da hun onsdag aften fik ansvaret for Silkeborg-Voels straffekast i de døende sekunder af slutspilsopgøret mod Herning-Ikast.

Hun endte dog med at tordne bolden langt over mål, og i stedet endte opgøret 27-27.

En afslutning på kampen, som hun efterfølgende satte et par ord på over for TV 2 Sport.

»Jeg tænkte, at jeg bare gerne vil have bolden i rusen. Og så overplacerer jeg. Det er utilgiveligt i sådan en situation, men det sker jo. Men hun er også klog. Hun står lige pludselig helt stille og bevæger sig ikke. Det overrasker mig nok lidt,« sagde Ann Grete Nørgaard til TV 2 Sport.

Det var blot anden gang i kampen, at fløjspilleren brændte et straffekast, da hun inden havde scoret på seks ud af syv mulige forsøg.

Med det uafgjorte resultat har Silkeborg-Voel nu blot et enkelt point efter to kampe i medaljeslutspillets gruppe B.

Det samme gælder Horsens Håndbold. Herning-Ikast står dog noteret for to point efter onsdagens kamp.

Team Esbjerg fører gruppen med tre point for samme antal kampe.

Ann Grete Nørgaard stopper i øvrigt karrieren efter denne sæson.