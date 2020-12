Den tidligere landsholdsspiller Ann Grete Nørgaard langer hårdt ud efter Klavs Bruun Jørgensens taktik med at omskole Stine Jørgensen som playmaker.

Det mener hun ikke, har gavnet landsholdet. Ann Grete Nørgaard fortæller, at hun hellere havde set Kristina 'Mulle' Kristiansen eller en anden playmakertype få det ansvar på landsholdet.

Det fortæller hun til Europamester.dk

Her forklarer hun, at Stine Jørgensen fik lov til at styre det danske kvindelandshold alt for længe:

Kristina 'Mulle' Kristiansen Foto: Morten Stricker Vis mere Kristina 'Mulle' Kristiansen Foto: Morten Stricker

»Resultaterne taler vel for sig selv. Klavs Bruun satsede primært på at spille med skytter, og det lykkes aldrig. Konceptet med Stine Jørgensen har i min verden fået alt for lang tid og alt for lang snor. Hun havde nogle sæsoner, hvor hun spillede helt outstanding qua hendes rolle og ansvar, og det var dejligt for hende. Men vi nåede ikke at se, at det blev overført til landsholdet. Jeg har savnet ”Mulle” helt vildt,« siger den danske venstre fløj til Europamester.dk og uddyber:

»Jeg kan ikke forstå, at ”Mulle” gled ud, som hun gjorde. Jeg ved, hvor frygtet hun var i de andre nationer på grund af hendes speed. Så skulle man have taget Mia Rej ind noget tidligere, hvis man ikke synes, ”Mulle” passede ind.«

I januar 2020 blev Klavs Bruun Jørgensen fyret som landstræner for det danske kvindelandshold, og i marts blev det meldt ud, at Jesper Jensen overtog rollen som landstræner.

Efterfølgende har Mia Rej overtaget rollen som playmaker, og det glæder Ann Grete Nørgaard, der fortæller, at det tegner godt med hende i den rolle.

Danmark spiller første kamp ved EM på fredag mod Slovenien, søndag mod Montenegro og tirsdag mod Frankrig.