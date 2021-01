Jacob Holms forstuvede ankel skal testes under fredagstræningen. Emil Jakobsen får VM-debut mod Japan.

En uge inde i håndbold-VM ser det omsider ud til, at landstræner Nikolaj Jacobsen kan begynde at vælge frit på alle hylder i sin trup.

Fløjspilleren Emil Jakobsen er kommet ud af coronaisolation, og også Jacob Holm kan formentlig snart vende tilbage til holdet, efter at en ankelskade har holdt ham ude af de seneste to kampe.

- Der er fremgang. Han skal ud at træne i dag (fredag, red.) og skal testes. Så må vi se, hvordan den test forløber, siger Nikolaj Jacobsen.

Mens Holm altså må afvente, hvordan den forstuvede ankel reagerer på belastningen, før han får grønt lys til at spille mod Japan, står det klart, at Emil Jakobsen får VM-debut lørdag aften.

Landstræneren slår fast, at den unge GOG-fløj med otte dages forsinkelse får sine første minutter på banen mod japanerne.

- Han er mentalt klar. Og han har jo ikke haft nogen former for symptomer, så han skal ud at røre bolden til træning, og så skal han i kamp i morgen (lørdag, red.), siger Nikolaj Jacobsen.

Dermed kan VM også snart være forbi for reserven Magnus Bramming, der blev fløjet til Egypten i mandags og har vikarieret på venstre fløj mod både Argentina og Qatar.

Hvornår Bramming bliver sendt retur til Holstebro er dog endnu ikke besluttet.

- Den endelige plan med Magnus er ikke lagt endnu. Nu ser vi, hvordan de næste dage forløber, og så lægger vi en plan, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark kan være kvalificeret til kvartfinalen, allerede inden spillerne går på banen mod Japan.

Det sker, hvis Kroatien forinden besejrer Argentina.

