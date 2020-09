Nikolaj Jacobsen er blevet angrebet af en gruppe tyrkiske hackere, som har forsøgt at afpresse ham for penge.

Det fortæller landstræneren til B.T.

»De har taget min mail, Facebook og Instagram fra mig. Og så ville de have 5.000 dollar (cirka 32.000 kroner, red.) eller nogle bitcoins for at give mig mine konti tilbage,« siger Jacobsen, der dog ikke var interesseret i at efterkomme hackernes krav.

»Så sagde jeg: 'Det er fint, I beholder dem bare'. Og så er jeg startet forfra med nye profiler på Facebook og Instagram.«

Nikolaj Jacobsen forklarer, at hele miseren skete, efter han svarede på det, han troede var en uskyldig mail fra Instagram Support Team.

Her blev han bedt om at indtaste en kode via WhatsApp for at bekræfte, at han var den rette ejer af sin Instagram-konto.

»Hvis jeg ikke gør det, vil de slette kontoen inden for 24 timer, skriver de. Og det ser rigtigt nok ud, så det gør jeg.«

»Derefter vil de så have nogle betalingsoplysninger, og så siger jeg, at det kan de godt glemme alt om – det vil jeg aldrig udlevere over nettet. Så siger de igen, at de vil slette kontoen inden for 24 timer.«

»24 timer senere var alle mine billeder – alting – væk inde fra Instagram. Og de havde så også taget min Facebook og min mail og vil jo så have de her penge for at give det tilbage til mig. Jeg har haft rigtig mange eksperter til at kigge på det, men der har ikke været noget at gøre. Det var bare overstået, da jeg svarede første gang.«

Dermed har Nikolaj Jacobsen altså mistet sine konti og alt det indhold, han har postet gennem tiden.

»Det er selvfølgelig lidt irriterende at miste 37.000 følgere på Instagram, men jeg bruger den jo ikke til at reklamere for noget, så det er ikke sådan, jeg mister nogen indtægt – jeg bruger den jo mest til sjov og ballade.«

»Det er bare ærgerligt, at billederne er væk – specielt på min Facebook, for den har jeg haft i mange år, så der var billeder tilbage fra dengang, børnene var små,« siger Nikolaj Jacobsen, som særligt undrer sig over én ting i hele forløbet.

For selv om han har gjort, hvad han kunne for at råbe Instagram op og gøre opmærksom på problemet, har han nemlig ikke hørt noget som helst.

»Det værste er sådan set, at Instagram ikke gør noget, efter jeg har anmeldt det. Og der er rigtig mange af mine følgere, der også har anmeldt det. Men der sker ikke en skid,« lyder det fra Nikolaj Jacobsen.