En måned efter at være blevet opereret i knæet er Stine Jørgensen klar til at deltage i landsholdets træning.

Håndbold-EM i Frankrig var langt væk for kvindelandsholdets anfører, Stine Jørgensen, da hun midt i oktober blev ramt af en knæskade i kamp for Odense.

Alligevel er hun en af de spillere, der mandag er mødt ind i landsholdslejren forud for testturneringen Møbelringen Cup i Norge i den kommende weekend.

Genoptræningen efter et mindre indgreb i knæet er nemlig gået så forrygende, at det er realistisk at tro, at hun kan træde ind på EM-holdet undervejs i turneringen.

- Lige da skaden skete, tænkte jeg, at det så lidt sort ud. Men jeg blev ret hurtigt opereret, og efterfølgende var lægen meget positiv. Derefter har jeg taget det skridt for skridt i genoptræningen.

- Hen ad vejen har jeg kunnet mærke, at jeg kunne mere og mere, og folk omkring mig var positive. På den måde er EM-håbet kommende snigende, siger Stine Jørgensen.

Hun deltager mandag og tirsdag i landsholdstræningen i København og er derefter med på flyet, når holdet tager til Oslo på onsdag.

Her skal hun bruge dagene på fysiske test og træning, mens holdkammeraterne afpudser EM-formen mod Frankrig, Norge og Ungarn.

- Jeg kan så småt begynde at være fuldt med i træningen. Det er dog ikke planen, at jeg skal spille med i kampene i Norge.

- Der er lagt en stram plan for mig, så jeg kan kun håbe, at svarene bliver positive i denne uge, siger Stine Jørgensen.

Hun slår fast, at den hurtige helbredelse ikke skyldes, at hun har speedet genoptræningen op med tanke på et EM, der venter lige om hjørnet.

- EM har ikke været i fokus. Hvis der ikke havde ligget en slutrunde om lidt, havde jeg gjort det hele på nøjagtig samme måde, siger anføreren.

Hun er ikke blandt de 16 spillere, landstræner Klavs Bruun Jørgensen har udtaget til EM.

Men landstræneren har mulighed for at lave to udskiftninger allerede i indledende runde, to i mellemrunden og yderligere to, hvis holdet skulle nå semifinalerne.

/ritzau/