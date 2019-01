Niklas Landin mener, at håndboldlandsholdet brød en ond cirkel ved at vinde den første VM-titel.

To gange har Danmarks håndboldlandshold for herrer vundet EM, i 2016 vandt holdet OL-guld, og nu kan det efter finalesejren på 31-22 over Norge også kalde sig for verdensmester efter tre tabte VM-finaler i 1967, 2011 og 2013.

Det betød alverden af få slettet det nul, mener Niklas Landin, der ser VM-triumfen som holdets kulmination.

- Det synes jeg godt, man kan sige. Det er et utroligt punktum at sætte, men jeg tror ikke, at der er mange, der tænker på at stoppe på landsholdet lige nu.

- Det er et af de vigtigste punktummer, fordi det er den første VM-sejr efter to tabte finaler for dette hold. Vi fik brudt en ond cirkel, siger anfører Niklas Landin.

I sommeren 2016 var han med til at vinde OL-guld, men han har svært ved at rangere den triumf i forhold til VM-guldet.

- Det var også vanvittigt at vinde en OL-finale, men der er der også mange andre idrætsgrene. Her er det centreret om håndbold og er den eneste fokus. Men det er alligevel svært at sige, hvad der er størst, siger Landin.

Norge førte i finalens indledning, men Danmark fik hurtigt overtaget og bragte sig komfortabelt foran. Ved pausen førte Danmark med 18-11, og forspringet blev hurtigt større i anden halvleg.

- Det var på grund af vores gode angreb. Så behøvede vi ikke lige så mange forsvarsaktioner. Vi fik ødelagt deres spil, forklarer målmanden.

Han fortæller, at man i forberedelsen havde fokus på at stække Bjarte Myrhol, der var sublim i Norges semifinalesejr over Tyskland. Heller ikke stjernen Sander Sagosen kom til at spille en stor rolle i finalen.

- Myrhol fik ikke en chance, og det blev en stor nøgle til sejren. Han var ellers "on fire" i semifinalen. Sagosen fik vi også holdt godt nede, vurderer Niklas Landin.

/ritzau/