København Håndbold har kontrakt på Jenny Alm halvandet år endnu, men anføreren har mistet lysten til håndbold.

Mesterholdet København Håndbold mister sin anfører, Jenny Alm, efter denne sæson.

Den 29-årige svensker har udnyttet en mulighed for at komme ud af sin kontrakt med København et år før tid.

Jeg har valgt at stoppe min karriere nu, fordi jeg føler mig færdig med håndbold, siger Jenny Alm til klubbens hjemmeside.

Hun betegner mesterskabet i sidste sæson som højdepunktet i sin tid i København.

- Det var stort, men jeg håber, at vi også kan lave et resultat i år, og jeg glæder mig til at give alt i den spændende halvsæson, der venter, siger anføreren.

Jenny Alm har spillet 123 landskampe for Sverige, og for en måned siden repræsenterede hun også det svenske landshold under EM i Frankrig.

København-træner Claus Mogensen betegner Jenny Alms beslutning som et tab for klubben.

- Vi har dog også respekt for, at det er den vej, hun gerne vil med sit liv. Sportsligt er det jo noget, vi kan mærke, for hun har været en meget vigtig spiller for os det seneste halvandet år, siger Mogensen.

Alm kom til København fra ligarivalen Team Esbjerg i sommeren 2017. Tidligere har bagspilleren optrådt for Sävehof i hjemlandet.

/ritzau/