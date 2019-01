Wauw. Bare wauw!

Danmark har spillet de franske stjerner tynde og er gået til pause foran hele 21-15.

Det er blevet til store og åbne chancer samtidig med, at spillet bare har sprudlet, som var det det letteste, de har gjort.

Det har også imponeret den tidligere landsholdslegende, Anders Dahl-Nielsen, at Danmark på dette tidspunkt i turneringen kan spille så fremragende angrebsspil.

Mikkel Hansen har spillet en FORRYGENDE første halvleg.

»Danmark følger en helt åbenlys gameplan. De spiller meget lange angreb og kører ingen kontraer. De spiller tålmodigt, og så spiller vi os til de chancer, vi ønsker,« fortæller han til B.T. Sport og fortsætter:

»Jeg er meget imponeret. Det ser meget tilrettelagt ud. Det hører også med til historien, at de franske målmænd stort set ikke har haft en redning. Vi fører jo med seks mål i en semifinale mod Frankrig efter første halvleg. Det er historisk.«

»Og hvis danskerne fortsætter med at have så godt styr på målmændene, så vinder vi det her med fem-seks stykker,« lyder spådommen fra Anders Dahl-Nielsen.

Anders Dahl-Nielsen er tidligere landsholdsspiller og trænede efterfølgende selv holdet fra 1987 til 1992.