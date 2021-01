En kamp, der kommer til at skrive det ind i historiebøgerne. Det mest dramatiske nogensinde.

Danmarks vanvittige gyser mod Egypten i VM-kvartfinalen udviklede sig til et episk drama og har fået det ene vanvittige prædikat efter det andet på grund af det surrealistiske scenario.

Sejren blev da også fejret med manér af de danske håndboldherrer i omklædningsrummet, og det kan man bestemt ikke fortænke dem i.

Du kan se videoen på Haandboldhererrnes Instagram-story lige her.

Kæmpe dansk jubel efter sejren mod Egypten. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Kæmpe dansk jubel efter sejren mod Egypten. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

Her fik den ikke bare én gang, men to gange sejrsskrål under assistenttræner Henrik Kronborgs dirigentstok, der skråler 'Én GANG TIL!' i den vilde sejrsrus.

Anfører Niklas Landin var også med til at opildne sine holdkammerater.

Det skete, efter de i forvejen gav den godt med gas inden på banen i sekunderne efter sejren.

Der skulle altså gå to gange 10 minutters forlænget spilletid og en straffekastkonkurrence til, før Nikolaj Jacobsens tropper trak det længste strå og vandt 39-38.

Nu venter Spanien i semifinalen på fredag.