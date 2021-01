I jyske Vejen sidder 18 amerikanske landsholdsspillere på et hotel og stirrer ud ad vinduet.

Og det var nok det allersidste sted, de havde lyst til at være.

For meningen var, at de lige nu skulle befinde sig i Cairo til VM for håndboldherrer i Egypten.

Sådan skulle det ikke gå.

Den amerikanske landstræner, svenske Robert Hedin, måtte trække sit hold fra VM.

Tirsdag kom det dog frem, at USA måtte trække sig fra VM efter et kæmpe udbrud af coronavirus i truppen med 18 smittede i truppen. Dagen inden turneringen officielt bliver skudt i gang.

Som optakt har USA haft træningslejr i Danmark i Vejen Idrætscenter, hvor deres landstræner, svenske Robert Hedin, var godt i gang med sine forberedelser med truppen.

Spillerne ankom til Vejen mandag 4. januar. Men allerede lørdag 9. januar begyndte det at gå galt.

Det fortæller direktør for Vejen Idrætscenter Jakob Sander.

»Vi hørte om det første gang lørdag formiddag, hvor de fandt ud af, der var to, der var positive,« siger han til B.T.

Stille og roligt fik virussen sit greb i truppen, og nu sidder 18 af dem isoleret i Vejen.

»Vi har den største medfølelse med dem. Det er super ærgerligt. Vi skal nok tage os rigtig godt af dem,« siger Jakob Sander og fortsætter:

»Jeg kan læse, at de selv mistænker, at der er en, der har haft det med fra USA. Amerikanerne sagde selv, de ikke følte, der kunne være gjort noget anderledes, så derfor tager jeg det helt roligt. Vi kan ikke se, hvad vi skulle gøre anderledes,« lyder det.

Han fortæller, at ingen af hans medarbejdere er blevet testet positive.

»Vi vedtog, at der kun var fire medarbejdere, der var tæt på landsholdet. To til maden, en til værelserne og en til receptionen. I vores folkesal har Falck et testcenter, så det har været nemt at få dem testet. Ingen af dem er syge,« siger Sander.

Han forklarer, at landsholdet har været isoleret på idrætscenteret kun har skullet transportere sig 250 meter fra hotellet til hallen.

»De har haft opvisningshallen fuldstændig for dem selv, vi har lavet en spisehal til dem på vores sportshotel, og så bor de på en etage helt for dem selv. De har desuden haft deres egen private indgang til idrætscentret,« lyder det.



Alligevel fik coronavirussen greb i truppen, der nu i stedet er blevet erstattet af Schweiz.

Også Tjekkiet har måttet trække sig fra VM efter et coronaudbrud.

Her stod Nordmakedonien klar som afløser.

VM begynder onsdag aften, når værtsnationen Egypten møder Chile.