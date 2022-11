Lyt til artiklen

Sandra Toft spillede en helt forrygende kamp mod Sverige, men mod Ungarn var de mange redninger blevet i Celje, hvor det danske kvindehåndboldlandshold spillede den indledende pulje ved EM.

Nu er holdet rykket videre til mellemrunden, der spilles i den slovenske hovedstad, Ljubljana, og her havde de to målvogtere en hård dag på kontoret i torsdagens kamp mod Ungarn, der endte 29-27 til danskerne.

Sandra Toft startede som vanlig i målet, men da redningerne blev færre og færre for Györ-keeperen, blev hun erstattet af Althea Reinhardt.

Og det skulle vise sig at blive en ganske god indskiftning, for i de døende minutter disker Reinhardt op med kampens vel nok vigtigste redning.

Althea Reinhardt nyder godt af målmandskollegaen Sandra Toft. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Althea Reinhardt nyder godt af målmandskollegaen Sandra Toft. Foto: Liselotte Sabroe

»Det betyder selvfølgelig sindssygt meget. Det er dejligt at kunne komme ind og hjælpe pigerne derinde. Det gav sindssygt meget for mig,« siger Odense Håndbold-keeperen efter torsdagens kamp.

Reinhardt fortæller samtidig, at på trods af, at hun og Sandra Toft begge kæmper om pladsen i målet, så er der ingen tvivl om, at de bakker hinanden op – også selvom Tofts pragtpræstation mod Sverige, resulterede i mindre spilletid til Reinhardt.

»Vi bruger hinanden meget og prøver at byde ind. Vi er jo et makkerpar og bruger hinanden hele tiden. Selvfølgelig bakker jeg Sandra 100 procent op. Det var en vigtig sejr (mod Sverige, red.), så det var jo bare fantastisk, at hun stod så godt. Selvfølgelig vil man gerne selv spille, men det her er en holdsport, og det handler om at vinde kampene.«

»Nu er det jo min syvende slutrunde sammen med Sandra, og det har altid været sindssygt godt, og det er stadig sindssygt godt. Det er bare fantastisk, at man kan være afsted til en slutrunde og have det så godt med den, man spiller på position med. Så det er virkelig dejligt og betyder meget.«

Althea Reinhardt og Sandra Toft er meget mere end konkurrenter. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Althea Reinhardt og Sandra Toft er meget mere end konkurrenter. Foto: Liselotte Sabroe

I det sidste minut af kampen mod Ungarn, skifter danskerne igen ud på målmandsposten, hvor Toft overtager pladsen fra Reinhardt og redder et meget vigtigt straffekast, som lukker kampen til Danmarks fordel.

»Det var en vigtig redning. Havde de scoret der, havde det måske været nervepirrende til sidst. Det var dejligt,« siger Sandra Toft, som også fik rosende ord med på vejen af sin målmandskollega.

»Jeg tror, jeg råbte: ‘Godt Sandra!’. Det var super vigtigt, at hun tog den, så det var bare dejligt. Jeg vidste også godt, at hun kunne gøre det. Jeg stoler 100 procent på hende,« siger Reinhardt med et smil.

Heldigvis for Toft, Reinhardt og resten af det danske landshold trak de sig sejrrigt ud af opgøret mod Ungarn.

Nu venter Kroatien og Norge i de to sidste kampe i mellemrunden. Kampe, som du selvfølgelig kan følge live her på bt.dk.