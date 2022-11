Lyt til artiklen

Hun troede, hun bare skulle til et fotoshoot. Men Althea Reinhardt blev i den grad snydt.

For pludselig tonede den norske håndboldspiller Nora Mørk og andre stjerner frem på en computerskærm med en helt særlig besked til den danske målvogter.

»Jeg tænkte: ‘Hvad sker der? Hvad er nu det?’Det var bare en fed oplevelse.«

Sådan lyder det med et stort smil fra den danske landsholdsstjerne, der i oktober fik beskeden om, at hun var blevet en del af 'Red Bull-familien', som hun selv kalder det.

»Det er selvfølgelig en kæmpe ting at være blevet en del af, det er en familie man er kommet ind i. Det er super dejligt. Jeg kan nærmest ikke rose det nok. Det er virkelig fedt at være en del af noget så ambitiøst, det er fedt at repræsentere,« siger Althea Reinhardt, der selv havde været i dialog med dem.

Og siden faldt valget altså på hende som den næste i rækken til at blive en såkaldt Red Bull-atlet.

Hun 'må ikke sige for meget' men vil dog sige, at hun er netop det, og at hun repræsenterer Red Bull som atlet, hvor formålet er, at hun nu får ekstra hjælp til at udvikle sig i karrieren og skubbe tingene i den rigtige retning.

Da hun fik beskeden om, hun var blevet en del af det, blev hun snydt godt og grundigt. Hun troede som sagt, hun skulle til fotoshoot i Odense, men pludselig stod hendes familie der. Også landsholdsveninden Mie Højlund var med i overraskelsen.

Althea Reinhardt under pressemøde med håndboldlandsholdet på Hotel Thermana Park Lasko, lørdag den 5 november 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Althea Reinhardt under pressemøde med håndboldlandsholdet på Hotel Thermana Park Lasko, lørdag den 5 november 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Hun var også inde over det. Hun er åbenbart overraskende god til at lyve for mig. Den holdt hun godt skjult, det overraskede også mig,« griner Althea Reinhardt, der efter at have fået beskeden var lykkelig.

Hun kan både tage kontakt til dem, hvis hun vil have hjælp, og samtidig bliver der også arrangeret events og sociale ting. Det er en familie, understreger hun flere gange.

»Det betyder sindssygt meget. Det er nogle, der virkelig kan hjælpe med at forbedre ens præstationer og muligheder for at optimere hverdagen omkring ens sport. De har de store testcentre i Østrig, man kan komme ned til. De kan tilbyde en masse ting – kostvejleder, hvis man mangler det, der er en masse ting, de kan hjælpe med i karrieren,« siger Althea Reinhardt og fortsætter:

»Nu er jeg så privilegeret, at jeg også har rigtig meget gennem klubben. Men at få de her ekstra øjne på og få den nye tilgang, betyder sindssygt meget og er uundværligt. Det er andre arbejdsmetoder, de er sindssygt gode og arbejder sindssygt bred mellem sportsgrenene, så man kan lære af hinandens sportsgrene, der er de gode til at koble det sammen,« siger Althea Reinhardt.

Lige nu er hendes største fokus dog EM med håndboldlandsholdet.

De tabte første gruppekamp til Slovenien, men det er bestemt ikke slut endnu. Søndag gælder det Serbien, og den kamp kan du selvfølgelig følge live her på bt.dk.