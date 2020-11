Det bliver regeringens coronaudvalg, som kommer til at bestemme, om EM i kvindehåndbold får lov at blive afviklet i Danmark.

Beslutningen bliver truffet på et møde på torsdag.

Det erfarer B.T. fra flere kilder med indsigt i forløbet.

Ifølge B.T.s oplysninger er der en ‘positiv stemning’ omkring afviklingen af EM efter tirsdagens hastemøde mellem kulturminister Joy Mogensen og folketingets idrætsordførere.

Men i sidste ende ligger beslutningen altså hos coronaudvalget, som består af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen, udenrigsminister Jeppe Kofod, erhvervsminister Simon Kollerup og kulturminister Joy Mogensen.

EM-slutrunden skulle efter planen være blevet afviklet i Danmark og Norge, men nordmændene trak sig mandag som følge af massive corona-restriktioner i landet.

Det har efterladt Dansk Håndbold Forbund i en ekstremt presset situation, hvor man på rekordtid skal forsøge at overtage kampene, som skulle være afviklet i Norge - det drejer sig om halvdelen af gruppekampene samt finaleweekenden.

Tirsdag forklarede DHF-formand Per Bertelsen dog til B.T., at han var optimistisk i forhold til at nå det.

»Lige nu arbejder vi i døgndrift på at få alle ender til at mødes. Det er omfattende at få sådan et rød zone-koncept og hygiejnekoncept etableret. Hold kæft, der er mange ting. Vi sidder ikke og piber, vi havde nok bare håbet, vi var længere fremme nu, end vi er. Men vi skal nok nå det,« lød det tirsdag formiddag fra Per Bertelsen.

Dermed virker det altså nu til, at det kun er coronaudvalget, som kan forhindre EM-slutrunden i at blive afviklet.

Opdateres...