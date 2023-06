Hun har prøvet det to gange før. Champions League-finalen. Det ultimative.

Men begge gange er det ikke endt helt, som Sandra Toft har drømt om.

Den danske landsholdsstjerne er dog ét stort smil, da B.T. møder hende inden semifinalen ved Final 4 i Budapest. For det er stort at være med.

»Det er dejligt at være tilbage. Det er et fedt event, og det er denne her weekend, man vil med til som klubhold. Det er den største weekend i sæsonen. Det hele bliver afgjort på 48 timer. Det er hektisk, men det er fedt.«

Selvom hun har rutinen, håber hun der kommer noget andet ud af det denne gang, siger Toft, der spiller i ungarske Györ, med et glimt i øjet.

»Jeg skal i hvert fald ændre noget, for jeg har fået to sølvmedaljer. Et eller andet skal der da ændres,« griner den rutinerede håndboldmålvogter og fortsætter:

»Jeg spiller også på et super erfarent hold, der alle har prøvet det før.«

Hun husker tilbage på to forskellige Champions League-finaler, der selvfølgelig ramte, fordi det ikke endte, som 'det skulle'.

»Den første var med Larvik tilbage i 2015, hvor jeg var helt grøn i Champions League og syntes, det hele var fedt. Nederlaget gjorde ondt. Anden gang var jeg meget træt om søndagen, så det skal jeg have lavet om på. «

Opskriften er klar. Der er noget af erfaringen, der i den grad kan bruges, når man har prøvet det før.

»Nu må vi jo se, om jeg har taget noget med, haha. Ej. Man skal bare være sig selv og prøve at lægge så meget væk som muligt, prøve at spille håndbold så godt man kan og ikke fortryde noget efter,« siger Toft.

I semifinalen møder Györ norske Vipers Kristiansand. I den anden semifinale skal Team Esbjerg op imod ungarske FTC.