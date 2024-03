Emil Nielsen fik sit helt store folkelige gennembrud under EM i Tyskland i januar.

Det mærkede han gang på gang efter sine store præstationer, hvor de danske fans jublede og råbte efter ham.

'Emil, Emil, Emil!' blev en fast del af lydtapetet under det danske sølvtogt.

Og især en oplevelse efterfølgende har gjort, at Barcelona-spilleren reelt forstår, hvor populær han er blevet i Danmark.

Emil Nielsen er blevet en populær herre. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Emil Nielsen er blevet en populær herre. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

For to uger efter EM var han igen i Danmark til en Champions League-kamp mod GOG. Her måtte den danske keeper punge ud i klubbens bødekasse, fortæller han. Alle ville have fat i ham.

»Der var mange mennesker. Der var mange, der ville have autografer. Jeg tog også en bøde for at komme for sent til bussen, så jeg havde tid til at tage så mange billeder som muligt med så mange som muligt. Det er jo bare dejligt. Og det var nok dér, jeg kunne mærke den største forskel.«

»Der var store klapsalver, da mit navn blev råbt op og en kæmpe kø af folk bagefter, der ville have billeder. Det var en fed oplevelse, og det glæder mig,« siger han til B.T.

Hvor meget måtte du af med?

»Det kommer an på, hvor mange gange man kommer for sent. Den fordobles hver gang. Det var første gang dér, og så har jeg gjort det en gang siden. Det er Blaz Janc (slovensk Barcelona-spiller, red.) der styrer det. Han er til at snakke med, men ret skal også være ret. Gør du noget dumt, skal du betale for det.« griner Emil Nielsen.

Da han første gang landede i sin lejlighed i Barcelona efter EM, måtte han også sande, at han måtte tage den tid på sofaen, der skulle til.

»Jeg fik et realitytjek, da jeg kom hjem, og der var kamp to dage efter. Det var tilbage til virkeligheden. Det tog noget tid, før jeg var faldet til ro igen. Jeg er ovenpå igen. Det var en stor mental belastning. Fysisk var jeg fint med. Det var hårdt at være med til så stort et arrangement, det kostede også nogle timer på sofaen, hvor jeg normalt havde været ude at spise. Det er nok meget naturligt.«

»Det var en vild oplevelse. Sindssygt fedt, sindssygt stort, sindssygt gennemført. Det var en ærgerlig afslutning, men udover det var det næsten fejlfrit,« siger han om EM-oplevelsen.

Emil Nielsen er uden sin EM-makker Niklas Landin til denne landsholdssamling. I stedet er det Kevin Møller, han agerer duo med i testkampen mod Schweiz.