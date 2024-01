Verdens bedste håndboldspiller.

Der er få, der påstår andet i øjebliket. Lige fra eksperter til håndboldmedier, der uddeler kåringer med titlen som verdens bedste.

Men selvon den danske superstjerne Mathias Gidsel noterer sig roserne for hans vilde niveau, er det kun ham selv, der dikterer, om han gør det godt. Eller skidt.

»Jeg er med på, at der har været afstemninger og tale om det (at være verdens bedste, red.). Det er ikke noget, jeg tænker på, når jeg lægger hovedet på puden om aftenen. Jeg har et enormt højt pres fra mig selv, og så fra mine holdkammerater og fra Nikoiaj (Jacobsen, red.). Det har jeg været vant til, men jeg elsker at have det,« siger han til B.T. og fortsætter:

Mathias Gidsel under håndboldlandsholds pressemøde på spillerhotellet i Hamburg ved EM-slutrunden i Tyskland lørdag den 20. januar 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mathias Gidsel under håndboldlandsholds pressemøde på spillerhotellet i Hamburg ved EM-slutrunden i Tyskland lørdag den 20. januar 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Presset kommer ikke fra eksterne afstemninger eller journalister, der kårer det ene eller andet. Det kommer fra mig selv, og jeg har en klar forventning om, hvad jeg skal bidrage med. Det er tårnhøje forventninger, og det prøver jeg at leve op til hverdag for at kunne gøre holdet, Nikolaj og lille Danmark stolte,« lyder det.

Han medgiver, at hans eget ambitionsniveau er med til, at Gidsel er hård mod sig selv. Måske også for hård.

»Jeg er min egen største kritiker. Det er på mange måder hårdt, og på mange måder er det godt, at man holder sig oppe.

»Men jeg er eksempelvis ikke tilfreds med mine to første kampe (mod Tjekkiet og Grækenland, red.) personligt. Jeg vidste godt, jeg havde noget andet. Og så må man hive sig op. Det er klart, når jeg re min egen største kritiker, kan jeg også hive mig selv lidt for langt ned i forhold til, hvad der er behov for,« lyder det.

Siden de to kampe har Gidsel været flyvende og har storspillet i kampene mod Portugal, Holand og Sverige.

Nu venter Norge så i et opgør søndag, der kan sende Danmark i EM-semifinalen i Köln før sidste runde. Men det bliver drabeligt, advarer Gidsel.

»Jeg vil helst ikke ind i den allersidste runde mod Slovenien og skulle vinde. Det er et unødvendigt pres, synes jeg. Det giver også muligheder søndag, hvis vi får en god sejr, at vi kan prioritere lidt anderledes i den sidste kamp.«

»Men jeg forventer en kamp som mod Sverige. Tæt hele vejen igennem. Den kommer til at kræve meget af os. Selvom vi er flyvende efter Sverige-sejren, skal vi også lige passe på med at tro, at vi er i Köln nu. Vi har bare givet os et godt udgangspunkt, vi skal udnytte,« lyder det.

