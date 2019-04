Skanderborg kunne hjemme have sikret sig endnu en sæson i HTH Ligaen, men tabte igen til Ajax København.

Håndboldkvinderne i Ajax København har krammet på Skanderborg Håndbold i denne sæson.

Fredag aften hentede Ajax således sin tredje sejr i sæsonen over jyderne, da Ajax var på besøg hos Skanderborg i kvalifikationsspillet i HTH Ligaen.

Ajax vandt kampen 26-22, efter at hjemmeholdet var foran 13-12 ved pausen.

Skanderborg kunne ellers definitivt have sikret sig endnu en sæson i den bedste håndboldrække for kvinderne med en sejr, mens de to point lunede gevaldigt for Ajax efter nederlag i første gruppekamp i kvalifikationsspillet til EH Aalborg.

Skanderborg topper fortsat med fire point efter en sejr og et nederlag, fordi klubben havde to point med over i gruppespillet.

Ajax nåede op på tre point for to kampe, mens Aalborg for en kamp har to point, og Silkeborg-Voel har to point uden at have spillet endnu.

Randers HK har et enkelt point med over og har tabt sin første gruppekamp til Skanderborg.

I HTH Ligaen har Ajax tidligere i sæsonen slået Skanderborg to gange.

I marts vandt Ajax hjemme 23-20, mens holdet ude slog Skanderborg 19-26 i november i 2018.

