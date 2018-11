Efter 11 kampe uden sejr vandt Ajax København lørdag for første gang i den nuværende sæson.

12. gang var lykkens gang for håndboldkvinderne i Ajax København.

Efter en forfærdelig start på sæsonen, der kun har budt på et enkelt point i 11 kampe, vandt hovedstadsklubben for første gang, da Skanderborg Håndbold lørdag blev besejret 26-19 på udebane.

Lørdagens to point gør, at Ajax København ikke længere udgør bundproppen i dameligaen. Den tvivlsomme ære tilfalder nu EH Aalborg, der dog får mulighed for at ændre på det, når holdet søndag møder Ringkøbing.

Københavnerne startede bedst i lørdagens kamp og kunne gå til pause med en føring på fire mål ved stillingen 11-7.

Skanderborg fik kort inde i anden halvleg reduceret til 8-11, men tættere på kom hjemmeholdet ikke, og Ajax Københavns føring var aldrig for alvor i fare.

Cecilie Woller fra det vindende hold blev kampens topscorer med seks mål.

Der blev også spillet damehåndbold i Viborg lørdag.

Her var det to hold på vej i hver sin retning i ligaen, der mødte hinanden.

Lørdagens hjemmehold, Viborg HK, har fået rettet op på en elendig sæsonstart og har ikke tabt i de seneste seks kampe, mens Silkeborg-Voel kun har vundet en enkelt gang i de seneste syv forsøg.

Der blev dog ikke fundet en vinder i lørdagens kamp, der endte 26-26.

Viborg førte i store dele af kampen, men blev med 15 minutter tilbage af opgøret indhentet af udeholdet, der faktisk var foran 26-25, indtil Viborgs Kristina Jørgensen med lidt under to minutter tilbage udlignede, med det der skulle vise sig af blive kampens sidste scoring.

