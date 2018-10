Med 22-22 ude mod Aarhus United tog Ajax København søndag sæsonens første point i damernes håndboldliga.

Aarhus. Der står ikke længere et nul ud for Ajax København i damernes håndboldliga.

Efter nederlag i sæsonens første ni kampe tog københavnerne søndag deres første point, da det blev 22-22 ude mod Aarhus United.

Udeholdet fulgte godt med aarhusianerne, der med 12 point efter otte kampe har fået en godkendt start på sæsonen, i starten af kampen.

Efter et kvarter var Ajax bagud 7-8, og forskellen var stadig kun et enkelt mål ved pausen, hvor der stod 13-12 i hjemmeholdets favør.

Aarhus United startede anden halvleg bedst, men efter at have kæmpet sig tilbage i kampen kunne Simone Pedersen med 15 minutter tilbage bringe Ajax foran 17-16.

Med seks minutter tilbage var Ajax stadig foran med to mål, men herefter begyndte Aarhus at nærme sig. Først reducerede Charlotte Mikkelsen til 21-22, inden Simone Petersen med kun 45 sekunder tilbage udlignede på et straffekast til kampens slutresultat.

Med søndagens pointdeling rykker Aarhus United op på fjerdepladsen i ligaen med fem point op til førerholdet Odense Håndbold.

Ajax København springer op på tabellens 13.-plads og efterlader EH Aalborg som det eneste hold, der endnu ikke har sat point på kontoen.

/ritzau/