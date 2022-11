Lyt til artiklen

Skuffelsen var total for de danske håndboldkvinder efter nedsmeltningen mod Norge i anden halvleg.

EM-guldet blev smidt væk - men landstræner Jesper Jensen havde en helt speciel besked til en særlig gruppe af spillerne i omklædningsrummet.

»Jesper fik sagt, at vi fandeme skal være stolte. Han talte især til os gamle, der har været med på den lange rejse, og som har har slidt og fået meget lort med på vejen,« siger stregspilleren Sarah iversen.



»Til de unge sagde han, at de trådte ind i noget, de ældre havde bygget op, og at vi måske skulle tage os ekstra af dem. Op med hovedet, sagde han,« lyder det videre fra Iversen.

Det ændrede dog ikke meget på den kolossale skuffelse, spillerne følte efter kampen.

»Vi laver nogle mærkelige fejl, og vi begynder at spille sidelæns. Jeg ved det sgu ikke. Måske får de lov til at skyde lidt for tæt på. De får lidt for nemme mål. Nora Mørk kommer godt tilbage i anden halvleg.«

»Man er så hamrende skuffende. Det er uvirkeligt, v eir så tæt på. Vi havde så store håb og forventninger. Og så kollapser det bare i anden halvleg. Følelserne er lidt ude på tøjet,« siger Iversen og fortsætter:

»Om nogle dage kan vi forhåbentligt se tilbage på det med glæde, for det er en historisk begivenhed, vi har været med til, men den smager bare ikke så godt lige nu,« siger hun.

Det danske EM-sølv var den bedste præstation af et dansk kvindelandshold, siden Norge vandt over Danmark i 2004. Det var også i en EM-finale.