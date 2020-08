Regeringen er nødt til at hive nogle millioner op af statskassen, hvis Danmark skal afholde EM i kvindehåndbold i december som planlagt.

Det er konsekvensen af, at Det europæiske håndboldforbund, EHF, ikke vil holde hånden under de danske og norske arrangører.

EHF har godt nok givet tilsagn om økonomisk støtte, men det er på ingen måde nok til at hjælpe hverken Danmark eller Norge i mål.

Det fortæller Per Bertelsen, formand i Dansk Håndbold Forbund, DHF.

Sådan så det ud i 2018, da DHF-formand Per Bertelsen og Kaare Geir Lio (th.), præsident i det norske håndboldforbund, fik tildelt værtskabet af EHF-præsident Michael Wiederer (tv.). Foto: sportxpress

»EHF har meddelt, at de vil give et ekstraordinært tilskud på 600.000 euro (4,47 mio. kr., red.) til mesterskabet. Men det forslår jo som skrædder i Helvede, hvis vi ikke får lov at lukke mere end 500 tilskuere ind i hallen – hvad det jo desværre ikke tyder på lige nu,« siger Per Bertelsen med henvisning til, at billetsalget er arrangørernes eneste indtægtskilde.

De 4,47 mio. kr. er vel at mærke til deling mellem Danmark og Norge, og DHF's andel lyder på cirka 1,8 mio. kr. Det skyldes, at der skal spilles flest kampe i Norge, som derfor får den største procentdel af tilskuddet.

Alene i Danmark har DHF hidtil budgetteret med cirka 18 mio. kr. i udgifter – og derfor kræver det ikke de store matematiske evner at regne ud, at det vil efterlade et gigantisk hul i pengekassen, hvis corona-restriktioner forhindrer fulde huse i hallerne.

»EHF har reduceret lidt i nogle af deres krav til de ting, de normalt skal have stillet til rådighed, så lige nu har jeg faktisk ikke helt overblik over vores samlede udgifter. De er ikke helt på 18 mio. kr. længere. Men det er småpenge, vi snakker om her, og det ændrer jo ikke på det store billede,« lyder det fra Per Bertelsen.

Tidligere har Per Bertelsen fortalt til B.T., at Danmark og Norge ikke ville afvikle mesterskabet, medmindre EHF ville stille et økonomisk sikkerhedsnet til rådighed.

Nu viser det sig så ikke at være tilfældet, men Per Bertelsen har alligevel ikke opgivet EM-håbet – det er grunden til, at han nu håber, at DHF kan få en håndsrækning af regeringen.

»For at holde det her EM og få det gennemført, så skal der ske noget. Vi er nødt til at få noget hjælp. Jeg håber, regeringen eksempelvis kan give en bevilling til Sport Event Danmark, så de kunne give os en underskudsgaranti, så vi kan få vished og komme videre med vores arbejde,« siger Per Bertelsen, der samtidig forklarer, at tidspresset også er ved at være en faktor.

Afbestillingsfrister på hoteller og forpligtelser i forhold til kreditorer betyder nemlig, at der skal træffes en beslutning ved udgangen af denne måned.

Og Per Bertelsen fortæller, at økonomisk støtte fra regeringen er sidste skud i bøssen i forhold til at beholde EM-værtskabet.

»Der er ingen grund til at løbe en risiko på flere millioner for DHF. Vi har hele tiden sagt, at det vil vi ikke. Og det har ikke ændret sig. Men omvendt vil vi også gøre alt for at afvikle det – det har vi også lovet EHF. Håndbolden har brug for det, og vores landshold har også brug for det. Men det kræver, vi får noget økonomisk hjælp.«

I har jo underskrevet en kontrakt med EHF – kan I overhovedet komme ud af den kontrakt igen, hvis I alligevel ikke vil afholde EM?

»Jeg tror ikke, EHF vil modsætte sig det. Jeg fornemmer slet ikke, det er et problem. Jeg tror, der er så mange andre lande, som vil være glade for at få det og samtidig kan afholde det noget billigere, end vi kan. Og så vil man nok gå den vej i stedet. Så får man det trods alt afholdt.«