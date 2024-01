De fleste kender efterhånden Mathias Gidsel godt på en håndboldbane. Højrebacken har taget alt og alle med storm de seneste år.

Men landstræner Nikolaj Jacobsen går og brygger på en anden rolle til Gidsel – måske ikke lige med det samme, men på sigt.

For Gidsel kunne meget vel komme til også at gøre sig til som spilfordeler på midten.

»Gidsel er ikke en mulighed lige nu. Men det er noget, vi går og hygger os med og leger med. Også for at udfordre den unge mand lidt. Det kan da godt være, at vi slet ikke kan få noget til at fungere, så er det rart at have i baghånden,« siger Jacobsen til B.T.

Han afslører nogle af de tanker, han har om den mulige nye rolle til Mathias Gidsel, der har haft en stor halvsæson for Füchse Berlin i Bundesligaen.

For den rolle kan også hænge sammen med at give plads til eksempelvis Emil Madsen, der presser sig på

»Vi har så dygtige højre backs i Danmark, at hvis vi skal have brugt nogle af de kvaliteter i den side, så er en af mulighederne at få Mathias ind i midten og så spille med to venstrehænder på højre back og på midten. Vi er der ikke endnu, men det kan være, vi når til, at vi synes, vi har bedre venstrehænder end højrehænder,« siger Jacobsen og slår fast:

»Der står jo ikke noget i nogen som helst bøger, at man skal spille med to højrehænder. Der står til gengæld i min bog, som jeg har selv har lavet, at jeg skal stille med det bedste hold. Og hvis det er det, der skal til, så bliver det sådan. Derfor leger vi lidt med det, når vi har tid og overskud til det.«