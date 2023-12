Danmark er videre til VM-kvartfinalen, men hvem skal holdet møde? En af kandidaterne kan give et dansk mareridt, vurderer B.T.s kommentator.

Mens Danmark møder Tyskland om gruppesejren, spiller Montenegro og Sverige i den pulje, der skal parres med danskernes, og det er et af de to hold eller Kroatien, som venter i kvartfinalen.

For B.T.s håndkommentator Johnny Wojciech Kokborg står det helt klart, hvem Jesper Jensens tropper helst IKKE skal løbe ind i.

»Det vil være et dansk mareridt at møde Sverige i kvartfinalen. Den værst mulige modstander. Jesper Jensens kommende afløser i Team Esbjerg, Tomas Axnér, har virkelig gang i et spændende projekt. Svenskerne vil kunne gøre rigtig ondt på Danmark,« siger han.

»Drømmescenariet er til gengæld at møde enten Montenegro eller Kroatien. For mig at se er der ikke stor forskel på de to holds kvaliteter. Det vil være et opgør med Danmark som storfavorit. Begge hold spiller på en måde, danskerne kender godt, og det ved vi betyder meget for landsholdet.«

Vinder Danmark sin mellemrundepulje, kommer man over i halvdelen, hvor Norge højst sandsynligt venter i en eventuel semifinale.

Omvendt ligner Frankrig en mulig modstander i semifinalen, hvis man ender som toer.

»Jeg har hele tiden drømt om en VM-finale mellem Danmark og Norge, men som begge hold spiller lige nu, vil Danmark have voldsomme problemer mod både nordmændene og franskmændene,« lyder det fra B.T.s håndboldkommentator.

»De så uhyggeligt gode ud i deres indbyrdes møde. Danmark må fokusere på sig selv, vinde over Tyskland i aften og blæse igennem i kvartfinalen. Og så må man tage Norge på vejen.«

Husk du kan følge kampen på BT.dk.