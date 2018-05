Der bliver ikke lavet om på håndboldklubben TM Tønders nedrykning fra 888 Ligaen i håndbold.

Det fastslår Dansk Håndbold Forbund (DHF) onsdag på sin hjemmeside.

Appelinstansen under DHF stadfæster dermed forbundets oprindelige afgørelse, som Tønder havde appelleret.

- Dansk Håndbold Forbunds Appelinstans stadfæster forbundets afgørelse om, at TM Tønder er rykket ned i 1. division, og at holdet ikke genindtræder i turneringen for at møde Lemvig-Thyborøn Håndbold om en plads i det kommende års 888 Liga, lyder det i meddelelsen fra DHF.

TM Tønder sluttede sidst i grundspillet i 888 Ligaen og rykkede derfor direkte ned.

Klubben udfordrede imidlertid dette faktum, efter at HC Midtjylland senere gik konkurs midt under kampene i nedrykningsspillet mellem holdene, der var sluttet som nummer 9, 10, 11, 12 og 13 i herrernes bedste række.

Tønder mente derfor, at HC Midtjylland skulle tildeles den direkte nedrykningsplads, og at Tønder selv skulle have mulighed for at redde sig via playoffkampe mod Lemvig-Thyborøn Håndbold fra 1. division.

Det var Dansk Håndbold Forbunds Appelinstans altså ikke enig i, og derfor står DHF's oprindelige afgørelse ved magt.

DHF oplyser, at Tønder har mulighed for at appellere onsdagens afgørelse til DIF-idrættens Højeste Appelinstans, som hører under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

/ritzau/