Han gad ikke pakke det ind, Nikolaj Jacobsen.

Skuffelsen over det overraskende semifinale-nederlag til Spanien var stadig kolossal.

Det lyste ud af både landstræneren og spillerne, da der lørdag formiddag var pressemøde på halgulvet i MVM DOME i Budapest.

Derfor erkendte landstræneren også, at der stadig er et stort stykke arbejde at gøre rent mentalt før søndagens bronzekamp mod Frankrig.

Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Foto: BERNADETT SZABO

»Lige nu er vi ikke så mentalt klar endnu. Den (kampen mod Spanien, red.) sidder stadig, og sådan vil det være resten af dagen, og så sidst på eftermiddagen skal vi se noget video og begynde at forberede os,« sagde Nikolaj Jacobsen.

Nederlaget på 25-29 til Spanien havde kørt rundt i hovedet på landstræneren i løbet af natten, og derfor var det ikke blevet til mange timers søvn.

»Ikke så meget (søvn, red.). Vi fandt ikke løsningerne, og det falder tilbage på mig også. Så er der ingen tvivl om, at vi ikke fik skabt det flow i angrebsspillet, som vi gerne ville. Spanien var dygtige til at lukke os ned på nogle områder. Når det her (EM red.) er overstået, så går jeg mere i dybden med den kamp og skal sikre mig, at det ikke sker igen.«

Har du tænkt over noget, du kunne have gjort anderledes i løbet af kampen?

»Jamen, det ved jeg ikke, hvad skulle være. Man kan altid spille andre systemer og så videre, men vi må sige, at en stor del af vores spil er at spille mand-mand-spillet og vinde vores dueller og skabe rum, og det var desværre kun Mathias (Gidsel red.), der kunne det i går.«

Har I fået nok ud af den store bredde, som I har på det her hold?

»Jeg synes endda, vi har fået meget mere ud af vores bredde end så mange andre hold. Vi har brugt alle 21 spillere. Så det synes jeg, ja.«

Men også i en kamp som i går (fredag red.), hvor din A-kæde ikke ramte det niveau, som skulle til for at bære det igennem?

»Jamen, jeg synes, vi prøver og leder. Vi prøvede både med Mads (Mensah red.), Rasmus (Lauge red.) og Jacob (Holm red.). Vi prøvede med syv mod seks-spillet. Vi prøvede at lede efter de løsninger, som vi troede kunne lykkes.«

Danmarks bronzekamp spilles kl. 15.30 søndag eftermiddag.