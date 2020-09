Nikolaj Jacobsen er efterhånden ved at være rastløs.

Han har ikke set sine landsholdsspillere siden EM-nedturen i januar, og dermed er det mere end otte måneder siden, at landstræneren har været på arbejde på halgulvet.

Eller, det er ikke helt rigtigt.

Han træner sine børn Sille og Linus, men som Nikolaj Jacobsen med et smil bemærker, så er det trods alt ‘et lidt andet niveau’.

Håndboldsæsonen er dog – efter et halvt års corona-nedlukning – atter blevet fløjtet i gang over det meste af Europa, men landstræneren må fortsat stå og skrabe i jorden i sin startboks.

Den næste landsholdssamling er nemlig først i november, hvor Danmark spiller EM-kvalkampe.

Og Nikolaj Jacobsens tålmodighed er ved at være udfordret.

»Det har da været meget specielt. Jeg udnyttede egentlig de første måneder af corona-pausen til at få lidt ro på. Efter nogle stressende år med dobbeltjob (i Rhein-Neckar Löwen og som dansk landstræner, red.) var det rart at kunne puste ud og få noget ro ind i systemet. Men nu synes jeg da, det er lidt ensomt,« siger han og fortsætter:

»Så jeg glæder mig rigtig meget til at se spillerne, når vi ses i november. Så vil det være 10 måneder siden sidst. Det er jo voldsomt lang tid, og det bliver specielt at skulle i gang igen efter så lang en pause. Men det gælder for mig nu om at være så godt forberedt som overhovedet muligt, så vi kan være effektive, når vi ses. For vi har ikke tid til at gå og eksperimentere med tingene,« siger Nikolaj Jacobsen, som forudser en landsholdssæson med store udfordringer.

Coronapandemien har skabt en historisk tætpakket håndboldkalender i de europæiske ligaer, og i det spil bliver landsholdet den helt store taber.

Det mener i hvert fald Nikolaj Jacobsen.

»Landsholdene kommer til at lide under det her. Det er der ingen tvivl om. Man har jo ingen tid sammen som landshold. Det bliver usammenhængende, og det vil vi også komme til at se på kvaliteten, tror jeg,« lyder det fra den danske succestræner.

Netop manglende tid med spillerne er et evindeligt klagepunkt hos alverdens landstrænere, men i denne sæson bliver det værre end nogensinde, pointerer Nikolaj Jacobsen.

Særligt hårdt ramt bliver Danmark før næste sommers OL i Tokyo.

Efter den oprindelige plan – hvis legene altså var blevet afviklet som planlagt denne sommer – havde Nikolaj Jacobsen haft spillerne til rådighed i hele fem uger.

Sådan bliver det dog langtfra nu.

Blå bog Navn: Nikolaj Bredahl Jacobsen Født: 22. november 1971 Privat: Gift med Lenette – sammen har de børnene Freja, Sille og Linus Klubkarriere: 1990-1997: GOG 1997-1998: Bayer Dormagen 1998-2004: THW Kiel 2004-2007: Viborg HK Landsholdskarriere: Landskampe/mål: 148/584 Trænerkarriere: 2004-2007: Spillende assistenttræner i Viborg 2007-2012: Assistenttræner i Bjerringbro-Silkeborg 2012-2014: Cheftræner i Aalborg Håndbold 2014–2019: Cheftræner i Rhein-Neckar Löwen 2017-: Landstræner for Danmark Titler som træner: Dansk mester (2012) Tysk mester (2016 og 2017) Tysk pokalvinder (2018) Tysk Super Cup (2016, 2017 og 2018) VM-guld (2019)

»Som det er lige nu, så kan vi lige nå at være samlet otte dage, inden vi rejser til Japan. Så der bliver stort set ikke nogen OL-forberedelse,« siger Nikolaj Jacobsen og uddyber:

»Sæsonen er jo skubbet på grund af corona og går nu til slutningen af juni, og der kan jeg ikke bare samle dem med det samme. Jeg er nødt til lige at give dem fem-seks dage fri, hvor de lige får hvilet kroppen, inden vi mødes. Det giver os otte dage i Danmark, før vi rejser til Japan, hvor vi så har en uge inden den første kamp. Det er ikke ret meget tid,« siger landstræneren, der ikke lægger skjul på sin frustration.

»Jeg er voldsomt irriteret og træt af, at jeg ikke havde den OL-forberedelse på fem uger her i sommer, hvor vi kunne have trænet godt og lagt nogle flere ting ind i vores spil. Samtidig kunne vi også have testet nogle af de uprøvede og yngre kræfter under samlingen, så de havde haft en bedre chance for reelt at komme ind på holdet. Det her pressede program gør jo nu, at det hele bliver noget sværere, fordi vi har så få dage at træne i.«

Også forberedelserne frem mod VM-slutrunden i Egypten i januar vil blive påvirket. Her er Nikolaj Jacobsen ligeledes nødt til at skære i antallet af samlingsdage.

Det er en konsekvens af, at stjerner som Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Niklas Landin skal spille Champions Leagues Final 4 – sidste sæsons uforløste udgave, vel at mærke – 28. og 29. december.

»Når spillerne går i gang nu her, så kommer kampene som perler på en snor, og så nytter det jo ikke noget at samle dem 1. januar, som jeg plejer. Spillerne er jo også nødt til lige at skulle puste ud før et VM. Og landsholdet bliver jo den lille ventil, der er, hvis man overhovedet kan tale om det.«

»Men jeg kan jo ikke trække den mere end et par dage, for jeg er jo nødt til også at have trænet lidt med dem, og vi skal også spille to træningskampe inden VM,« siger Nikolaj Jacobsen, som sidder med en vis ængstelse i kroppen på vegne af spillerne.

»Jeg tror da, at alle er bekymret for spillernes ve og vel. Det fornemmer jeg også, klubberne og spillerne er. For det er sådan en uvished: ‘Hvor står vi henne? Hvad bliver gennemført? Bliver alt gennemført? Kan man holde til det her fysisk’? For det er et meget tæt program, og det hele bliver bare meget komprimeret.«

»Så jeg går – som så mange andre – ind til den her sæson med en bekymring for spillernes helbred i håndboldmæssig forstand.«