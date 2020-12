Alle har levet i en rød boble uden kontakt til omverdenen. Der er blevet lavet 6.000 coronatests. Og der har været tomme tribuner.

Det er snart slut, vi er nået til finaleweekenden, og hos det europæiske håndboldforbund (EHF) og det danske håndboldforbund (DHF) er man nu ikke bange for at bruge et bestemt ord om årets EM i håndbold.

Det har været en succes. For faktum er, at det er lykkedes at forhindre coronavirus i at sætte en stopper for mesterskabet.

»For tre uger siden, troede jeg ikke på det, hvis nogen sagde til mig, at dette mesterskab ville blive en succes.«

Morten Stig Christensen. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Stig Christensen. Foto: Henning Bagger

Sådan sagde Dansk Håndbold Forbunds generalsekretær Morten Stig Christensen på et pressemøde søndag.

»At spille turneringen under exceptionelt hårde krav var hårdt for alle involverede, men takket være fremragende samarbejde, tålmodighed og hårdt arbejde fra alle, var det muligt at afvikle slutrunden i et sikkert miljø,« sagde han og tilføjede:

»Det har givet os mulighed for at håndboldfans verden over fik den store begivenhed. Det var ikke let, men vi gjorde det,« sagde Morten Stig Christensen.

Årets slutrunde fik stor opmærksomhed i ugerne op til, den skulle afvikles. For kunne det overhovedet lade sig gøre, når en pandemi havde ramt hele verden?

Det danske landshold skal forsøge at vinde medaljer ved årets EM senere søndag. Foto: Henning Bagger Vis mere Det danske landshold skal forsøge at vinde medaljer ved årets EM senere søndag. Foto: Henning Bagger

Først trak Norge sig som værtsnation, og i flere uger blev det så diskuteret, om Danmark kunne løfte den opgave det var at afvikle slutrunden alene. I sidste øjeblik kom godkendelsen, og derfor blev slutrunden på rekordtid stablet på benene.

Den er blevet afviklet i Herning og Kolding, hvor der i førstnævnte bliver spillet to finaler søndag.

Først skal Danmark forsøge at vinde bronze i kampen mod Kroatien, og i finalen er det Frankrig og Norge, der møder hinanden. Og at det lykkedes at nå hertil efter et år, hvor hele slutrunden var tvivlsom, skyldes de danske værter.

Det slår EHF-præsident Michael Wiederer fast.

»Det vigtigste var at skabe og opretholde et sikkert og rart miljø for holdene og alle officials,« sagde han og fortæller, at de strenge protokoller har været en succes.

Der har blot været tre positive coronatilfælde, og der er foretaget 6.000 tests. Og de tre tilfælde kom for over to uger siden, altså ved ankomst til turneringen.

»Uden den enestående indsats af vores venner fra Dansk Håndbold Forbund, havde det ikke været muligt at have en turnering, vi kunne nyde. Deres dedikation, entusiasme og vigtigst af alt fleksibilitet er det, der har skinnet igennem - også i de mørkeste tider i måneder op til turneringens start,« siger Michael Wiederer.

Bronzekampen med dansk deltagelse starter 15.30, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.