GOG sikrede sig i torsdags en plads i Champions League-kvartfinalen på bekostning af Aalborg Håndbold i den interne danske dyst.

Derfor venter der nu to store opgør mod Barcelona, der er kæmpefavoritter mod fynboerne.

GOG spås ikke mange chancer, men selvom det er de evige rivaler for Aalborg, vil Møllgaard alligevel give de gule lidt medvind med.

For han tror, at GOG har en bedre mulighed mod spanierne, end nordjyderne ville have haft.

»Jeg tror da selvfølgelig, at Barca går videre. Men jeg vil til gengæld også være så ærlig at sige, at jeg tror, de næsten har et bedre skud på det, end vi ville have,« siger Møllgaard på B.T.s spørgsmål.

»GOG kan ramme de der 5-6 minutter, hvor han (Tobias Thulin, red.) lukker helt af i buret, og så går det hurtigt. De kan få sådan en 5-1-run mod Barca, der kan have tendenser til at spille en smule udisciplineret,« lyder analysen.

Han levner dog ikke mange muligheder for GOG, som han alligevel kan heppe på – for dansk håndbolds skyld.

»Barcelona lever selvfølgelig for Champions League og Final 4, men de kommer også fra en periode, hvor de ikke har spillet store kampe og har spillet mod de kagehold, der er i Spanien. Der er på ingen måde en stor mulighed for GOG, men. der er sket større mirakler før. De får nogle fede kampe, men jeg tror på, Barca går videre. Jeg kommer dog til at sidde og heppe på dansk håndbold, selvom jeg havde håbet, det var Aalborg, der skulle spille,« lyder det ærligt.

GOG vandt returkampen 32-24 i Odense. Første opgør havde Aalborg vundet 30-28.