10. januar spiller det danske herrelandshold åbningskamp ved håndbold-VM på hjemmebane mod Chile.

Men hvorvidt landstræner Nikolaj Jacobsen får sit holds absolutte stjerne, Mikkel Hansen, i aktion i denne kamp, er i skrivende stund uvist.

Således har hans højgravide kæreste, Stephanie Gundelach, endnu ikke født.

»Man kan sige, at det er dårlig timing. Det havde måske været bedre, hvis fødselstidspunktet havde været for en måned siden eller efter slutrunden. Men det kan vi ikke gøre så meget ved nu. Vi tager det dag for dag, og når det sker, er jeg selvfølgelig tilstede,« sagde Mikkel Hansen til B.T.s udsendte efter håndboldlandsholdets træning i Herning lørdag formiddag.

Danmarks VM-trup Målvogtere Niklas Landin, THW Kiel

Jannick Green, SC Magdeburg Stregspillere René Toft Hansen, Vészprem

Henrik Toft Hansen, PSG Paris

Anders Zachariassen, Flensburg-Handewitt

Simon Hald, Flensburg-Handewitt Fløjspillere Casper U. Mortensen, FC Barcelona

Magnus Landin, THW Kiel

Lasse Svan, Flensburg-Handewitt

Hans Lindberg, Füchse Berlin Bagspillere Mikkel Hansen, PSG Paris

Nikolaj Markussen, Bjerringbro-Silkeborg

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mads Mensah, Rhein-Neckar Löwen

Rasmus Lauge, Flensburg-Handewitt

Morten Olsen, TSV Hannover-Burgdorf

Niclas Kirkeløkke, GOG

Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg

Det har været fremme, at hans kærestes fødselstermin var tredje juledag. Dette ønskede Mikkel Hansen dog ikke at bekræfte.

»Den dato behøver jeg vel ikke at dele med hele verden. Når det er sagt, behøver ingen være så nervøse for, at det sker lige op til VM. Vi ved, at det bliver en dreng, og heldigvis har både han og Stephanie det fint,« sagde Mikkel Hansen.

På spørgsmålet om, hvorvidt al snakken om hans familieforøgelse virker forstyrrende på koncentrationen, var svaret benægtende.

»Næh, det synes jeg ikke. I må spørge så meget, I har lyst til, og så er det op til mig at vurdere, hvor meget jeg har lyst til at dele med omverdenen,« sagde Mikkel Hansen.

Det danske herrelandshold træner forud for håndbold-VM, der spilles i januar i Danmark og Tyskland. Foto: Bo Amstrup Vis mere Det danske herrelandshold træner forud for håndbold-VM, der spilles i januar i Danmark og Tyskland. Foto: Bo Amstrup

Sådan spilles VM '19 Mændenes håndbold-VM spilles 10.-27. januar 2019 i Danmark og Tyskland.

Danmark åbner slutrunden 10. januar i Royal Arena mod Chile. Herefter møder man i BOXEN i Herning: Tunesien (12. januar), Saudi-Arabien (14. januar), Østrig (15. januar) og Norge (17. januar).

Pulje A består af Frankrig, Tyskland, Rusland, Serbien, Brasilien og Korea.

Pulje B består af Spanien, Kroatien, Makedonien, Island, Bahrain, Japan

Pulje C består af Danmark, Norge, Østrig, Tusesien, Chile, Saudi-Arabien

Pulje D består af Sverige, Ungarn, Qatar, Argentina, Egypten og Angola

De tre bedst-placerede hold i hver pulje kvalificerer sig til mellemrunden, hvor Danmark parres med holdene i pulje D.

Fra mellemrunde kvalificerer de to bedste hold i hver pulje sig til semifinalerne, der spilles i Hamborg, mens bronzekamp og finale afvikles i København.

Endnu er det ikke besluttet, hvor lang barselsorlov Mikkel Hansen tager fra VM-lejren efter fødslen.

»Når det bliver aktuelt, tager jeg en snak med landstræneren om, hvad der giver mest mening. Både for min kæreste, vores barn og landsholdet, så alle parter er glade. Der er lidt forskellige ting, der skal kalkuleres, men det tror jeg nu nok, at vi alle sammen skal finde en god løsning på,« sagde Mikkel Hansen.

Efter det knap to timer lange træningspas fik Mikkel Hansen sit højre knæ kølet ned med en ispose.

»Det gør jeg altid. Knæet har det fint. Så der er ingen problemer her,« sagde Mikkel Hansen.

Han lagde ikke skjul på, at han glæder sig enormt meget til VM. Således fastslog han, at han på trods af sin kærestes graviditet aldrig har overvejet at melde afbud til slutrunden.

»Hvis man bare kender mig en lille smule, ville dette aldrig være et tema. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil være der for min familien, når der er brug for mig,« sagde Mikkel Hansen.

Danmark er ved VM havnet i indledende gruppe med Chile, Tunesien, Saudi-Arabien, Østrig og Norge.

»Jeg ser virkelig frem til VM og håber, at vi kan drage fordel af hjemmebanen. Det er helt klart en drøm, at slutrunden spilles i Danmark. Alle dem, der var med ved EM for fire år siden, ved, hvad de går ind til, og alle andre er - ligesom jeg selv - ekstremt spændte,« sagde Mikkel Hansen, der ikke tør udtale sig præcist om de danske medaljechancer.

»Der er mange gode hold med ved VM. Kommer vi videre fra det indledende gruppespil, kan vi i mellemrunden møde Sverige og Ungarn, der spillemæssigt har et højt niveau,« lød Mikkel Hansens slutreplik.