Han har ikke engang været landstræner i et døgn, men ansættelsen af Jesper Jensen er allerede blevet mødt med kritik og skepsis.

Det skyldes primært, at Jesper Jensen skal dobbeltjobbe - altså fortsætte som cheftræner i Team Esbjerg sideløbende med landstrænerjobbet.

Men der er ingen grund til bekymring, understreger Jesper Jensen.

Han gør det nemlig udelukkende for at være den bedste landstræner for Danmark.

For som 42-årig har han stadig begrænset erfaring som cheftræner – cirka fem hele sæsoner i alt – og det er ifølge ham selv slet ikke nok til, at han er færdig med at have sin daglige gang på halgulvet.

»Det er jo tidligt i min karriere, jeg får et landstrænerjob, og det er en af grundene til, at dobbeltjobbet var så væsentligt for mig, for jeg føler slet ikke, jeg er færdigbygget som træner. Jeg føler næsten, at jeg på kvartalsbasis eller månedsbasis udvikler mig. Det er også derfor, det er vigtigt for mig at fortsætte den udvikling,« siger Jesper Jensen og uddyber:

»Jeg kan ikke gå 11 måneder uden håndbold, for så tror jeg ikke, jeg bliver dygtigere - og så pludselig skal jeg stå der til en slutrunde og være 100 procent klar. Det er jeg slet ikke rutineret nok til. Så jeg føler faktisk ikke, jeg er dygtig nok til at være fuldtidscheftræner for et landshold,« lyder den ærlige melding.

Den nyudnævnte landstræner er ganske enkelt bekymret for, at han ville være for lang tid om at ramme sit topniveau på bænken, hvis han kun for alvor er presset under den årlige slutrunde i december.

Jesper Jensen præsenteret som ny landstræner for kvinderne på et pressemøde i Kolding mandag den 2. marts 2020.

»Tænk på den selvtillid, du skal have, når du er gået 11 måneder uden håndbold, og så skal du bare stå der til en slutrunde… Så skal du eddermame ikke tøve ret meget på timeoutknappen eller vente alt for lang tid med syv-mod-seks spillet eller dobbeltudskiftningen.«

»På den måde skal du virkelig være dygtig, hvis du skal komme efter 11 måneder og være helt rusten og så alligevel være i stand til at træffe gode beslutninger fra dag et,« siger Jesper Jensen.

DHF og Jesper Jensen har indgået en kontrakt, der løber til 2023. Men der er indført en klausul, som betyder, at begge parter kan rive kontrakten over efter EM i december, hvis konstellationen ikke fungerer.

Jesper Jensens nuværende kontrakt med Team Esbjerg løber til 2022.