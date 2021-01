Det er en stor overraskelse for mange, at Sverige er nået hele vejen til søndagens VM-finale.

De gule og blå har nemlig haft mange afbud op til slutrunden, og det betyder, at der ikke er så meget stjernedrys over svenskernes mandskab.

Derfor kan danske Henrik Møllgaard da heller ikke udpege én eneste svensker, som han ville have med, hvis han skulle udpege et drømmehold.

»Jeg har enormt stor respekt for den rejse, de (svenskerne, red.) har taget. Der er talt meget om, at der mangler profiler – og erfaring på nogle af spillerne. Men vi har jo også siddet og spist sammen med svenskerne (på hotellet, red.), og det virker til at være en enormt homogen trup, som har det godt sammen og arbejder stenhårdt sammen,« siger han og tilføjer så:

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Der er nogle fantastiske spillere, men der er heller ikke nogen, jeg vil vælge først til nogen position på mit hold,« siger den danske forsvarsspecialist.

Herefter blev Henrik Møllgaard spurgt, om der var nogle svenske spillere, som ville kunne klemme sig ind på det danske hold.

»Det kunne der sagtens være. Det er jo et mareridt at spille mod Jim Gottfridsson (playmaker, red.) hver gang,« konstaterer Henrik Møllgaard, før han også sender ros af sted mod sine svenske holdkammerater fra Aalborg Håndbold.

»Felix Claar har jeg jo til hverdag, som er et virkelig lysende boldtalent, taktisk stærkt, god i begge ender – han er bare altid i plus. Lukas (Sandell, red.) er bare en dejlig dreng. Så er jeg lidt mere i tvivl om Agge (Mikael Aggefors, red.), han er jo en lidt mere tvivlsom personage,« siger den danske stjerne med et skævt smil og fortsætter:

»Men det er jo nogle gode mennesker, som jeg også har i Aalborg hver dag, og jeg synes, det er helt fortjent, at de også står i finalen nu.«

Søndag aften ved Henrik Møllgaard så, om det bliver ham eller svenskerne, der får håneretten, når de mødes hjemme i Aalborg i næste uge.