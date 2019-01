Han var endelig tilbage på banen efter en skade.

Og Nikolaj Øris var da også ét stort smil efter sejren over Egypten. En sejr, der ikke kom i hus uden problemer, og derfor var Nikolaj Øris heller ikke bleg for at kritisere indsatsen på trods af, han var lykkelig for at gøre VM-comeback efter lidt fysiske skavanker.

»Hvis vi kommer med den indsats mod Sverige, er jeg ikke sikker på, vi får en sejr. Jeg håber, det er en lille lærestreg, og så kommer vi med max mod Sverige,« sagde han til DR Sporten efter kampen med henvisning til 'finalen' i mellemrunden, der venter onsdag aften.

For Danmark kæmpede i store dele af første halvleg med at finde rytmen. Særligt i angrebet haltede det, og Danmark brændte et hav af chancer.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Og den danske landstræner Nikolaj Jacobsen var da også frustreret efter kampen. Han forklarede, hvordan Danmark bestemt ikke spillede, som han havde håbet. For Nikolaj Jacobsen vidste godt, at Egypten kunne være en vanskelig størrelse, men han havde alligevel forventet mere af sit mandskab mandag aften.

»Jeg synes ikke, vi var hundrede procent klar i dag. Afleveringerne ligger ikke ordentligt. Vi får ikke vundet de mand-mand, som vi burde. Det var med at indstille sig oppe i hovedet. Det blev bedre i anden halvleg, da vi skiftede til syv mod seks,« konstaterede Nikolaj Jacobsen overfor DR Sporten efter opgøret.

Danmark endte dog med at vinde kampen 26-20 efter en anden halvleg, hvor det begyndte at gå bedre for danskerne i Jyske Bank Boxen. Det betyder, at der venter en spændende sidste opgør i mellemrunden mod Sverige. Et opgør, der bliver spillet onsdag aften på en dag, hvor både Norge, Sverige og Danmark er i spil til de to eftertragtede semifinalepladser.

Og lykkes det for Nikolaj Jacobsens mandskab at tage en af dem, går turen til Tyskland, hvor semifinalerne spilles fredag.