De største håndboldstjerner har efterhånden vænnet sig til et ekstremt presset kampprogram.

Men coronapandemien har gjort denne sæson til et kapitel for sig selv.

Kalenderen er mere komprimeret end nogensinde, men alligevel skal der løbende findes plads til kampe, som bliver udsat på grund af corona-syge spillere.

Det betyder, at det kan blive en udfordring overhovedet at få sæsonen afviklet.

Sådan lyder det nu fra Mikkel Hansen.

»Der er jo hele tiden nye corona-tilfælde, og man må bare håbe på som spiller, at ens eget hold eller modstanderne ikke bliver ramt, så man kan få spillet kampene. Ellers kan jeg ikke se, hvordan vi får afgjort det hele til sidst, og hvordan man skal finde en ende på sæsonen,« siger Mikkel Hansen og fortsætter:

»For der er jo også et OL lige pludselig, som man gerne lige skulle have tid til at forberede sig til. Og der er nærmest ingen ferie i år, hvilket er fuldstændig vanvittigt, hvis jeg skal være ærlig,« siger stjernen med henvisning til, at spillerne mere eller mindre skal møde direkte ind til OL-forberedelser, efter de har spillet sæsonens sidste kamp for deres klubber.

Normalt har spillerne ellers mulighed for lige at hvile kroppen og hovedet lidt, inden den intense OL-træningslejr begynder.

Men de muligheder er altså så godt som ikke eksisterende i år, fordi klubturneringerne slutter senere end normalt.

Og Mikkel Hansen er ikke i tvivl om, at de næste måneder kommer til at sætte sine spor i spillerne.

»Det er et hårdt program for spillerne med så mange kampe tæt på hinanden. Jeg havde selv et par kampe før landsholdssamlingen, hvor jeg ikke spillede så meget, fordi vi vandt rimelig stort, så det gjorde det lidt lettere for mig. Så lige nu har jeg det fint. Men det kan selvfølgelig ændre sig.«

»Lige meget hvem man er, så kommer der jo et tidspunkt, hvor det hele bliver en lille smule hårdere. Også når du ikke har tilskuerne til at give dig de sidste 5-10 procent de dage, hvor det er en lille smule svært at motivere sig,« siger han.

Lørdag aften skal Mikkel Hansen og holdkammeraterne fra Paris Saint-Germain i aktion for første gang siden landsholdspausen, når de møder Ivry i den franske liga.