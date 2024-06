Jesper Jensen mener, at Team Esbjerg var marginalt bedre end Györ, men Sandra Toft afgjorde kampen.

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg trak lørdag det korteste strå ved Final 4-stævnet i Budapest, hvor vestjyderne tabte 23-24 til ungarske Györ.

Det er til trods for, at Esbjerg-træner Jesper Jensen synes, at Esbjerg spillede den bedste kamp.

- Jeg synes, at vi spiller en marginalt bedre kamp end Györ, men det var bare Sandra Toft, der afgjorde kampen.

- Hvis man spiller 54 gode minutter i en Champions League-semifinale er det som regel nok, og det havde det også været, hvis vi havde haft samme scoringsprocent som Györ, lyder det fra Esbjerg-træneren.

Sandra Toft var afgørende i Györ-målet, og den danske landsholdskeeper havde en redningsprocent på 47 i første halvleg.

Også i Esbjerg-defensiven lykkedes mange ting, og derfor ærgrer det Jesper Jensen endnu mere, at Esbjerg-skuddene ikke gik ind.

- De laver 24 mål på os, hvilket er uhørt lavt for Györ. Havde vi haft nogenlunde den samme scoringsprocent på Sandra, så havde vi måske vundet med et mål eller to, siger han.

Sandra Tofts vanvittige niveau gjorde, at Esbjerg i løbet af anden halvleg var bagud med seks mål. Alligevel fik Esbjerg ædt sig tilbage i opgøret med syv mod seks-angreb.

- Vi havde snakket om, at syv mod seks kunne været et godt våben mod Györ, fordi kampene normalt bliver langsommere.

- Det er ikke normalt til vores fordel, men lige mod Györ kan det stresse dem.

Det var Jensens sidste forsøg på at vinde Champions League med Team Esbjerg, da han stopper efter sæsonen.

Men selv om skuffelsen fylder hos Jensen, kan han godt se på præstationen med enorm stolthed.

- Det er klart, jeg er ked af det, presset og stresset. Men jeg er også enorm stolt over præstationen og de seneste 12 måneder, siden vi var her sidst.

- Vi er gået fra at være et hold, der klemte sig med til Final 4, til at vise, at vi er berettiget til at stå her.

Søndag skal Team Esbjerg i bronzekampen møde franske Metz, som lørdag tabte 29-36 til tyske Bietigheim. På det franske mandskab finder man de danske profiler Louise Burgaard, Kristina Jørgensen og Anne Mette Hansen.

