Fra næste sommer er der markante ændringer i håndbolden Champions League.

Det ligger fast, efter det europæiske håndboldforbund (EHF) søndag eftermiddag har offentliggjort, hvordan verdens mest fornemme klubturnering skal afvikles fra 2020/2021.

Det var allerede officielt, at antallet af deltagere hos herrerne skulle reduceres fra 28 til 16 hold.

Men til gengæld var der nyt om, hvordan klubberne klarer sig igennem nåleøjet til Champions League.

Her vækker det opsigt, at hele seks ud af 16 deltagere ikke kvalificerer sig på sportslig vis, men bliver tildelt et wildcard til turneringen. Og det gælder altså både hos herrerne og damerne.

EHFs eksekutivkomité sidder med magten til at uddele wildcards til Champions League, og på forbundets hjemmeside fremgår det, at det bliver afgjort ud fra kriterier som ’arena’, ’tilskuere’ og ’produktudvikling i klubben’.

Den beslutning har allerede fået hård kritik – blandt andet af B.T.s håndboldkommentator Søren Paaske.

»Det er fuldstændig håbløst. Det er jo på ingen måde sportsligt retfærdigt. Hvor er vi henne, når næsten halvdelen af holdene bliver udvalgt af forbundet? Og de der alibi-kriterier giver EHF frit spil i forhold til at vælge, hvem de vil have med. Jeg synes, det her er beskæmmende, og det klæder på ingen måde sporten,« siger Søren Paaske og tilføjer:

»Og den her model gør i hvert fald heller ikke noget godt for EHFs troværdighed, der i forvejen er meget udfordret.«

»Samtidig er det uholdbart, at klubberne ikke ved, om de skal spille Champions League, når sæsonen er slut. Det er endnu et problem med den her wildcard-model. Det er umuligt for klubberne at forberede sig optimalt på næste sæson i forhold til både spillerrekruttering og sponsorer,« fortsætter B.T.s håndboldkommentator.

Pladserne i Champions League fordeles på følgende måde:

*Ni pladser går til mestrene i de ni højest rangerede lande på EHFs rangliste.

*Én plads tildeles et hold fra det land, der har vundet European Handball League (den næstebedste turnering) flest gange over de seneste tre sæsoner.

*Seks pladser bliver afgjort af EHFs eksekutivkomité.

Der er også justeret på Champions League-kampenes spilletidspunkt. Kampene rykkes nu til midtugen, så de spilles onsdag og torsdag – med kampstart kl. 18.45 og 20.45.

Samtidig bliver det også et krav, at Champions League-deltagerne skal have en minimumskapacitet på 4.000 tilskuere. Her får klubberne dog en transitionsperiode på fire sæsoner til at indfri det krav.