Den danske stjernekeeper Niklas Landin er efter 11 år i Tyskland endelig tilbage på dansk jord.

Siden sommer har han og familien været bosat i Aalborg, hvor målmanden nu tørner ud for Aalborg Håndbold.

Skiftet fra THW Kiel betyder, at lillebror Magnus Landin må undvære sin storebror, som han ellers så hverdag.

Siden 2018 har de to brødre spillet sammen på klubholdet.

Niklas Landin nyder sit nye liv i Danmark - også selvom lillebror er efterladt i Kiel. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Nu havde jeg jo fem år til at forberede ham på det. Jeg føler ikke, han har været i problemer,« griner Niklas Landin.

Kontakten til lillebroren er dog stadig lige så hyppig som altid. Også fordi storebror er nysgerrig på tingens tilstand i Kiel.

»Vi har snakket om tingene, men det har været om håndbold. Jeg følger stadig meget i, hvad Kiel går rundt og laver. Jeg kan næsten høre, hvad træneren vil sige til dem dagen efter en dårlig kamp.«

»Der havde vi jo hinanden tæt på i forhold til at kunne komme hurtigt videre. Nu står han jo alene uden sin bror. Det tror jeg godt kan være lidt svært for ham nogle gange,« siger Niklas Landin.

Hjemme i Aalborg er målmanden dog glad for sin helt nye hverdag, hvor familien er faldet på plads, og det spiller på klubplan.

»Det er helt perfekt. Både min familie og jeg føler os godt til rette i Aalborg. Det er sjovt at være i en ny liga. Det kører,« siger han og tilføjer om opmærksomheden på ham som stjerne i Danmark:

»Jeg kan godt mærke, at Danmark er et håndboldland, men Kiel var også en håndboldby. Håndboldspillere er eksponeret i Danmark, og det er noget, der hører med. Jeg har også været i det her game siden 2008, så jeg ved, hvad det betyder at spille på landsholdet,« lyder det fra storebror Landin.

Heldigvis for brødrene nyder de stadig godt af hinanden på det danske landshold, og her spiller de begge Golden League i Norge i disse dage.