Først var det Tjekkiet, der måtte melde fra til VM, og nu er turen så kommet til USA.

På grund af et stort smitteudbrud har nationen nemlig valgt at trække sig fra slutrunden, der begynder onsdag aften.

Det oplyser Det Internationale Håndboldforbund, IHF, på sin hjemmeside.

'Efter grundige overvejelser konkluderede vi og IHF, at det bedste for VM og for de langsigtede muligheder for håndboldsporten i USA vil være at trække os fra mesterskabet,' skriver USA's håndboldforbund på Twitter.

Dermed overtager Schweiz amerikanernes plads, efter Nordmakedonien tidligere på aftenen trådte ind i turneringen efter Tjekkiets afbud. De skal derfor møde Norge, Frankrig og Østrig i Gruppe E.

Tidligere tirsdag kunne USAs svenske træner, Robert Hedin, oplyse, at hele 18 personer på holdet var blevet testet positive for coronavirus.

»Vi er blevet testet hele vejen igennem og fik en kviktest så sent som i mandags. Den var negativ, men da vi gik ind på portalen, der viser vores tidligere tests, var 18 i spillergruppen positive. Vi tror, at en af dem, der kom fra USA havde smitten med, men vi ved det ikke,« sagde landstræneren, der selv er ramt.

USA's landshold har på det seneste været i Vejen i Danmark, hvor de har trænet op til slutrunden, inden det var planen, at de skulle rejse til Egypten onsdag.

Det er første gang siden 2001, at USA skulle have været med til en VM-slutrunde.

På holdet er to danskere med delvist amerikansk baggrund: Jakob Rysgaard Christiansen, højreback for Ajax Københavns U17-hold, og Nicolai Weber, højrefløj fra KIF Koldings U19-hold.

Det er ikke meldt ud, om danskerne er ramt af udbruddet på det amerikanske mandskab, men de får under alle omstændigheder ikke mulighed for at vise sig frem ved dette års VM.

Indtil videre er det danske landshold gået fri, når det kommer til coronasmitte. Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af stjernerne starter årets VM fredag aften mod Bahrain.