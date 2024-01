»Jeg bliver faktisk ked af det på håndboldens vegne,« lyder det fra B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

Der er mange måder, Kroatien kan komme med i OL-kvalifikationen, men den nemmeste og totalt skudsikre er at tabe sidste gruppekamp ved EM.

TV 2-eksperten Rasmus Boysen påpegede dette på X, og også i Sverige og Norge er man faldet over det absurde scenarie.

Kroatien får plads i OL-kvalifikationen så længe, at Østrig ikke bliver bedre placeret end Sverige. Og det er umuligt med tysk sejr over kroaterne, der har skuffet ved EM.

B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg ryster på hovedet over situationen.

»Jeg bliver faktisk ked af det på håndboldens vegne. Det taler ind i alle fordommene omkring sporten, at kroaterne kan spekulere i det. Jeg er ligeglad med, hvor sandsynligt eller usandsynligt det er, for det er en hån, at det overhovedet er en teoretisk mulighed.«

»Det er ikke første gang, vi ser mærkelige og absurde scenarier pludselig være i spil i håndbold. Der må vi kunne forvente, at dem, der udstikker retningen og reglerne, ved, hvordan man undgår det her.«

Der er endnu flere veje for kroaterne til få en kvalifikationsbillet, eksempelvis hvis Egypten lever op til deres rolle som favoritter ved det afrikanske mesterskab.

Der er blot 12 hold med til OL i Paris, og sidste gang fik de danske herrer en sølvmedalje.