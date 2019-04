Viborg blev onsdag reddet økonomisk, men sportsligt måtte viborgenserne se sig slået af Aarhus United.

Det skulle have været en aften med både økonomisk og sportslig jubel i håndboldklubben Viborg HK. Men den sidste del af den plan blev forpurret af Aarhus United, der fortsætter med at imponere i kvindernes håndboldliga.

Aarhusianerne vandt på udebane 29-26 i Viborg Stadionhal og hentede to meget vigtige point i den tætte slutspilspulje, hvor Team Esbjerg og Herning-Ikast er de to øvrige hold.

Dermed måtte Viborgs spillere og tilhængere nøjes med at glæde sig over onsdagens gode nyhed fra direktionsgangen, hvor ledelsen kort før kampen kunne afblæse de økonomiske problemer, der truede klubben på eksistensen.

Også efter sommerferien kommer Viborg til at operere på et højt sportsligt blus, lyder det. Men med nederlaget til Aarhus tabte viborgenserne et skridt i jagten på medaljer i denne sæson.

En lang målløs periode midt i anden halvleg blev dyr for hjemmeholdet, der ellers så ud til at have tilkæmpet sig et overtag efter sidebyttet.

Forinden havde de to hold spillet en ekstremt tæt og jævnbyrdig første halvleg, hvor de skiftedes til at være i front.

Viborgs føring på 11-9 efter 20 minutter var den eneste gang i kampens første halvdel, hvor et af holdene havde et forspring på to mål. Ved pausen var det helt lige med stillingen 16-16.

Hjemmeholdet havde til gengæld et klart overtag i begyndelsen af anden halvleg. Viborg scorede halvlegens tre første mål og bevarede tremålsforspringet til 22-19.

Da gik de grønklædte til gengæld helt i stå og indledte en lang scoringspause. Gæsterne fra Østjylland scorede fem mål på stribe, og så var Aarhus pludselig foran med to.

Viborg-træner Jakob Vestergaard tog en timeout og skiftede efterfølgende ud på målvogterpositionen for at få kampen under kontrol.

Men med venstrehåndsskytten Celine Lundbye som drivkraft og venstrefløjen June Bøttger som stensikker afslutter havde Aarhus medvind og lod ikke de to point glide sig af hænde.

Med sit syvende mål på syv forsøg afsluttede June Bøttger scoringen med 29-26-målet få sekunder før tid.

Sejren bringer Aarhus United op på fire point ligesom Esbjerg, der senere onsdag møder Herning-Ikast, som har tre. Viborg bliver stående på to point.

