Skanderborg-topscorer Line Berggren Larsen vender i næste sæson tilbage til Aarhus United.

Efter to sæsoner i Skanderborg Håndbold vender Line Berggren Larsen fra næste sæson tilbage til Aarhus United, som hun forlod i 2022.

Den aarhusianske klub mener at have gjort et scoop ved at skrive kontrakt med den 25-årige venstreback, og tallene er da også iøjnefaldende.

Med 139 mål i 22 kampe er Line Berggren Larsen lige nu nummer tre på håndboldligaens topscorerliste. Renser man listen for straffekast, ligger hun klart i spidsen, som hun også gør på listen over flest assister i ligaen.

- Det er fantastisk, at Line vælger at komme tilbage til Aarhus United igen efter at have været den dominerende spiller på Skanderborgs hold i år, siger Aarhus Uniteds sportsdirektør, Bjarne Jakobsen, i en pressemeddelelse.

Line Berggren Larsen stammer fra Nordjylland og spillede fem år for EH Aalborg, inden hun i 2020 indledte sin første periode hos Aarhus United.

Hun er noteret for 23 kampe på forskellige ungdomslandshold og er også en del af det danske landshold i beachhåndbold.

Fra næste sæson går turen tilbage til Aarhus United, der lige nu ligger på 11.-pladsen i ligaen.

- Jeg har valgt Aarhus United, fordi jeg gerne vil være en del af den rejse, som klubben bevæger sig ud på. Her er nogle ambitioner, som matcher mine egne, og samtidig ved jeg fra mit tidligere ophold i klubben, at det er en klub, som jeg kan trives i, siger hun.

Sammen med Skanderborg skal hun onsdag aften på besøg i Ringkøbing. Aarhus United spiller på udebane i Horsens.

