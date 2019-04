Heine Eriksen mener, at ti dårlige minutter blev afgørende, da Aarhus United tabte til Team Esbjerg.

Aarhus United tabte tirsdag aften i kvindernes håndboldslutspil med 21-26 til Team Esbjerg, som dermed avancerede til DM-semifinalen.

Overraskelsen fra Aarhus er dog stadig i en situation, hvor holdet selv kan afgøre, om det skal blive til en plads i semifinalen. Men det kræver flere point i de sidste kampe mod Herning-Ikast og Viborg.

- Det bliver meget vanskeligt, da det er to svære kampe, men alene det, at vi har bragt os i denne situation, hvor vi med to kampe tilbage stadig er i spil til semifinalen, det havde vi aldrig drømt om, siger træner Heine Eriksen.

- Jeg tror, at vi får flere point, og så må vi se, om det er nok.

Hans hold var bagud med 6-10 i første halvleg, men sluttede den godt af og holdt pause med 11-11. Holdet kom også bedst ud til anden halvleg og førte med 15-13, inden Esbjerg scorede seks mål på stribe og fik overtaget.

- Vi leverede rigtig godt i 40 minutter, men så kom der ti minutter, hvor vi nærmest ikke skabte en chance. Et kollaps på ti minutter bliver man straffet for mod Team Esbjerg.

- Vi spillede ellers dejligt frigjort med stor energi. Om spillerne blev ramt lidt mentalt, da de førte 15-13 og kunne se, at de var på vej mod en ny sensation mod et topmandskab, ved jeg ikke, siger Aarhus-træneren.

Aarhus har fire point for fire kampe, mens Team Esbjerg har otte point og er sikker på at slutte blandt gruppens to bedste mandskaber efter tirsdagens sejr. Den bidrog Estavana Polman til med fem scoringer.

- I anden halvleg kunne vi løbe med dem, og det gav os nogle nemme mål, lyder det fra hollænderen.

- Det er rigtig godt at være sikker på at gå videre allerede inden de to sidste kampe. Så kan vi tage det lidt mere roligt, men det handler også om at køre på, siger Polman.

Hun har ingen holdning til, hvem modstanderen bliver i semifinalen.

- Vi skal alligevel kunne slå alle for at blive mester. Vi kan slå alle på vores bedste dage, men vi kan også tabe til alle.

Herning-Ikast og Viborg HK, der har henholdsvis tre og to point i gruppen, tørner sammen onsdag i Viborg og spiller her deres fjerde kamp.

/ritzau/