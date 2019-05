Århus Håndbold vandt sin første kamp i slutspillet over Bjerringbro-Silkeborg. Sønderjyske slog TTH Holstebro.

Efter tre nederlag på stribe kom Århus Håndbold tirsdag på tavlen med en tiltrængt sejr i herrernes DM-slutspil.

På hjemmebane vandt holdet med 31-25 over Bjerringbro-Silkeborg.

Dermed holder Århus fast i et meget spinkelt håb om at avancere til semifinalerne. Århus har nu to point for fire kampe, mens BSV på andenpladsen har fem point i slutspilsgruppe 2.

GOG ligger suverænt nummer et med otte point, mens Skanderborg har to point, inden de to hold tørner sammen senere tirsdag aften.

Århus dominerede fra start og øgede stille og rolig føringen, som første halvleg skred frem. Efter en stærk periode rykkede holdet fra 8-6 til 14-8, og siden lød pausestillingen 16-11.

BSV kom bedre med efter pausen, hvor holdet var oppe at snuse ved 16-18 og 17-19, men så rykkede Århus igen og udbyggede til 22-17.

Nikolaj Øris Nielsen gjorde et sidste forsøg på at skabe spænding, da han med syv minutter tilbage reducerede til 23-26, men Århus sluttede klart bedst af og vandt forholdsvis komfortabelt.

Sebastian Henneberg var den helt store spiller hos vinderne. Således scorede han 8 gange på 11 forsøg, og desuden blev han noteret for fire assister. Hos taberne kom Nikolaj Øris på tavlen ni gange.

På samme tidspunkt udspillede sig et større drama i den anden slutspilsgruppe. Her vandt Sønderjyske på hjemmebane med 29-28 over TTH Holstebro.

Efter fire spillerunder ligger Sønderjyske dermed nummer tre i gruppe 1 med fire point foran TTH med tre point. Skjern og Aalborg har begge seks point.

Opgøret mellem Sønderjyske og TTH var bemærkelsesværdigt lige fra start til slut. Således førte ingen af holdene på noget tidspunkt med mere end to overskydende mål.

I langt størsteparten af kampen var stillingen enten helt lige, eller var den ene part i spidsen med præcis et mål.

I det sidste minut angreb TTH ved stillingen 28-28 for at score sejrsmålet, men holdet mistede bolden, og i stedet kastede Sønderjyske-keeper Kristian Dahl Pedersen bolden ned i det tomme mål til slutstillingen 22 sekunder før tid.

/ritzau/