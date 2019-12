En pligtsejr hjemme over Nordsjælland satte to point yderligere ind på kontoen hos Århus Håndbold.

Århus Håndbold har gang i en god slutspurt i 2019.

Tirsdag aften vandt de aarhusianske håndboldherrer 30-25 over bundproppen Nordsjælland efter en tæt første halvleg og fulgte dermed op på sejren over Bjerringbro-Silkeborg med endnu en gevinst.

Sejren var den tredje på stribe for Århus Håndbold, der kæmper for at sikre sig en af de otte billetter til slutspillet i Primo Tours Ligaen.

Århus Håndbold har 16 point på tiendepladsen, mens Nordsjælland er sidst i ligaen med to point.

Men tirsdag aften havde Erik Veje Rasmussens mandskab alligevel en anelse svært ved at distancere de nordsjællandske gæster.

I første halvleg var Århus maksimalt foran med tre mål, og ved pausen stod det blot 14-13 i hjemmeholdets favør.

Efter pausen gik det til gengæld stærkt. Nordsjælland gik i stå, og Århus Håndbold forsvandt hurtigt ud af syne for bundproppen.

Lukas Jørgensen scorede til 20-16 efter 40 minutter, og otte minutter senere var forspringet for første gang udbygget til hele otte mål.

Det var Nordsjælland ikke i nærheden af at hente og indkasserede dermed sæsonens 14. nederlag i 15 kampe.

/ritzau/