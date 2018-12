Århus Håndbold slog på udebane TTH Holstebro med 29-25 i pokalturneringens kvartfinale.

Århus Håndbold er som det første hold klar til semifinalen i herrernes pokalturnering.

Tirsdag aften vandt holdet på udebane med 29-25 over TTH Holstebro i kvartfinalen.

Semifinaler, bronzekamp og finale i pokalturneringen spilles ved et Final-4-stævne i Boxen 16. og 17. marts.

Den aarhusianske billet til stævnet blev booket efter en kamp, hvor Erik Veje Rasmussens mandskab i lang tid havde overtaget.

I midten af første halvleg nåede den aarhusianske føring flere gange op på tre mål, men det lykkedes ikke at få rystet hjemmeholdet af.

I stedet nåede TTH Holstebro at bringe sig foran 14-13 seks sekunder inden pausen. Erik Veje Rasmussen tog en timeout, og hans slagplan virkede, da Anders Kragh Martinusen nåede at udligne til 14-14 sekundet inden pausen.

Hjemmeholdet kom forfærdeligt ud til anden halvleg, hvor holdet enten smed bolden væk eller afsluttede for svagt. Det straffede aarhusianerne ved at score halvlegens første fem mål, og så var TTH atter under pres.

Hjemmeholdets håb om et comeback fik mere næring, da den fysisk stærke stregspiller Besard Hakaj fik sin tredje udvisning og dermed et rødt kort.

Uden ham begyndte Århus-forspringet at skrumpe og nåede ned på to mål, inden gæsterne igen fandt ind i målrytmen.

I kampens slutfase var Århus Håndbold så stort foran, at der ikke var spænding om udfaldet.

Senere tirsdag mødes Mors-Thy og Aalborg Håndbold ligeledes i en pokalkvartfinale.

/ritzau/