Århus Håndbold kom tilbage på vindersporet med en overbevisende indsats ude mod Skanderborg.

For seks dage siden imponerede Skanderborg ved at snuppe et point i udekampen mod Aalborg Håndbold, men Skanderborg kunne ikke følge op på den flotte præstation i tirsdagens hjemmekamp mod Århus Håndbold.

Gæsterne fra Aarhus kunne rejse hjem med en sejr på 33-24 efter føring på 16-14 ved pausen i herrernes håndboldliga.

Dermed kom Århus tilbage på vindersporet efter nederlag i de seneste to kampe mod GOG og Aalborg.

Kun i kampens begyndelse var Skanderborg foran, og Århus satte sig hurtigt på opgøret. Det var dog først efter pausen, at Århus trak afgørende fra.

Det begyndte for alvor at se godt ud for Århus, da Nikolaj Læsø efter seks minutter scorede til 21-15.

Senere skulle Århus også komme foran med syv scoringer, og spændingen kom aldrig tilbage. Derimod øgede Århus blot føringen.

Anders Kragh Martinusen blev Århus-topscorer med otte mål.

Med sejren rykker Århus op på seks point for fem kampe, mens Skanderborg bliver på fem point.

/ritzau/